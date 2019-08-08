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美中貿易戰僵持 華銀緊盯三大產業授信

2019-08-08 16:48經濟日報 記者林子桓╱即時報導

因應美中貿易戰帶來影響，華南銀行在授信方將緊盯汽車、機械及電子產業的放款，以兼顧風險控管，另外，也會注意中國大陸地區的曝險，強化新南向與美國市場的潛在商機。

華南金控今日召開法人說明會，說明上半年營運概況，截至上半年，華南金控稅後純益84.53億元，年增13.7%，每股稅後純益（EPS）0.73元，ROA 0.63%，ROE 9.48%，主要是子公司華南銀行非利息收益成長強勁所致。

華銀上半年稅後純益82.17億元，年增13.4%，主要是財管業務帶動手續費淨收益增加3.15億元，年增8.8%，SWAP交易帶動投資淨收益增加12.30億元，年增42.9%，資產品質提升，使得呆帳淨提存減少13.03億元所致。

其中，獲利引擎華南銀行因將剩餘美元資金投入做SWAP，上半年淨利差（NIM）下滑至0.92%，第2季還原後仍無法到1%。

美國聯準會（Fed）已降息1碼，不利於SWAP合約到期續做收益，未來將兼顧風險與收益，以及加強操作彈性，減少評價損益波動。

資產品質方面也是歷年來最佳，截至第2季底逾放比為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1,135.5%。由於下半年景氣衰弱，將備抵呆帳提列較高，有晴天儲糧的意味。

展望下半年，華南銀將持續優化放款結構，加強推展收益性較佳之中小企業及中長期放款，並爭取主辦聯貸業務，衝刺利率較高之外幣授信案件，以提升獲利。

財務操作上，台債將採逢彈偏多操作，美債新增部位仍以浮動利率債券為主，台股則布局穩健、高殖利率之大型股，以獲取資本利得及利息收益及股利。

財富管理方面，保險將主推傳統保障型商品，並搶攻高利儲蓄型商品下架前熱潮；基金則以穩健配息之多重資產及債券型基金為核心配置。若明年高利儲蓄險商品將下架，華南銀將主攻高倍數保障型保單。

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