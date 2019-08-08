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11%父親壓力大 北富銀20分行推免費按摩

2019-08-08 16:45經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

今（8）日是父親節！台北富邦銀行針對父親客群進行問卷調查發現，有高達六成的爸爸覺得過節心意到就好，不需要特別花錢買禮物；如果伴侶子女真的想送，父親的願望也相當簡單，有34%的爸爸喜歡聚餐、24%想要全家出遊，還有11%的爸爸覺得平常壓力大，只希望能有時間按摩或泡湯紓壓一下。

聽見爸爸的心聲，北富銀別出心裁與雙連視障關懷基金會合作，於全台20家指定分行推出父親節專屬活動，今日來行的爸爸客戶都可以現場享受視障朋友的免費按摩服務，不僅舒緩爸爸們的疲勞，同時也希望民眾能透過此機會接觸身心障礙朋友，給予他們更多鼓勵和支持，讓今年父親節分外溫馨有意義！

北富銀執行副總郭倍廷表示，面對快速變遷的社會，如何發揮正向力量落實企業社會責任，是北富銀持續思考的議題，各地分行做為接觸客戶的第一線，有更多機會結合多元方式和在地資源，幫助民眾了解及關懷社會上需要幫助的朋友們。今天特別選擇了20家分行與雙連視障關懷基金會合作，就是希望能讓更多民眾透過近距離接觸了解身心障礙朋友，以行動支持他們，給予他們更多展現自我專長的機會。

今日的按摩活動受到來行客戶的一致好評，從20多歲的年輕父親到80歲的高齡爸爸，通通露出放鬆的表情，開心享受視障朋友的按摩服務，還有一些健談的爸爸一邊按摩一邊跟視障朋友聊起天來，這溫馨的體驗也成為爸爸們最與眾不同的父親節紀念。

另外，這次問卷調查還發現，受到高齡化和少子化趨勢影響，全體爸爸們都十分關注未來退休後的經濟狀況，有高達六成父親已開始著手進行退休理財佈局，甚至在30~45歲青壯年父親中，也有多達49%已開始進行退休理財規劃，不過理財方式仍以保守的儲蓄和保險為主。

郭倍廷分析，爸爸們注意穩健是對的，但在現今台幣定存利率僅約1%的情況下，僅仰賴低風險、低報酬的工具，不僅需要更多投資成本，也容易因通膨影響到實質購買力，反而無法達成預期的生活品質。

他建議爸爸們可以善用不同理財工具的特色，將七成的可投資資金作為理財核心，配置於穩健且能提供一定報酬的長期理財工具如全球型ETF基金上；其餘三成則可依個人風險承受度及對資金流動性的要求，像衛星一樣分散配置於定存、保險、股票、基金、外幣或其他理財工具上，讓投資組合能在盡可能降低風險及波動度的前提下，穩健達成所需要的收益目標。

例如北富銀日前推出的「奈米投」智能理財，以全球多元化分散ETF為投資標的，提供有四種不同風險屬性的股、債全球ETF投資組合，並具備交易成本低、交易靈活性高與透明度高等優勢，相當適合作為長期投資理財的核心配置。同時，「奈米投」自即日起至10月31日止有推出信託管理費六折活動，建議有退休理財規劃的爸爸們可把握優惠時間，用更精明的方式穩健累積退休金。

北富銀別出心裁與雙連視障關懷基金會合作，於全台20家指定分行推出父親節專屬活動，...
北富銀別出心裁與雙連視障關懷基金會合作，於全台20家指定分行推出父親節專屬活動，爸爸客戶都可以現場享受視障朋友的免費按摩服務。圖／北富銀提供。
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按摩視障父親節北富銀
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