開學季籌學費 專家：不是每張保單都能借款

2019-08-08 16:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



暑假即將結束，面對即將到來的9月開學季，不少父母還在為籌措孩子的學雜費煩惱。圖為台大校園。示意圖／本報資料照片 分享 facebook

暑假即將結束，面對即將到來的9月開學季，不少父母還在為籌措孩子的學雜費煩惱。元大人壽表示，民眾若有短期資金調度的急需，可動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，只要符合申貸條件，撥款速度快，無需擔心孩子學費沒著落。

但不是每張保單都可以申請保單借款，元大人壽表示，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）方能辦理，且保險單借款合約書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人得隨時提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。

完成借款後，壽險公司於保單週年日會主動寄出繳息通知單提醒保戶繳交利息，保戶也可透過三管道隨時辦理償還保單借款，如，親臨總公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理、電洽客服專線查詢還款金額。

保單借款方便快速，雖可紓解短期緊急資金周轉之用，但元大人壽提醒保戶要注意保單借款利息的計算方式及償還辦法，以避免對保險保障產生影響。以元大人壽商品為例，保單借款孳生之利息如逾一年後之保單週年日經通知仍未清償，則利息將於保單週年日併入本金中以複利計算；針對傳統型商品，如未償還之借款本息超過該保險契約當時保單價值準備金時，經書面通知仍未於期限內償還者，保險契約將依保單條款約定停止效力。

由於各家保險公司保單借款規定有所不同，元大人壽提醒民眾，申請保單借款前務必充分了解相關約定，注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。

保單借款具有多項優點，包括免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、隨借隨還、彈性運用。保戶可透過多元管道進行申貸，如，親臨保險公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理，也可以郵寄辦理或傳真辦理，甚至透過壽險公司官方網站進行線上辦理；給付方式則可選擇匯款匯入要保人指定帳戶、開立支票予要保人或由要保人臨櫃領現，可依保戶的方便性自由選擇，但由於每家壽險公司申貸辦法不同，民眾欲申貸前，應先了解相關規定，以利核貸撥款。