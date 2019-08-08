為何人民幣中間價貶破7、新台幣會升逾1角？專家這麼說

2019-08-08 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



人民幣中間價終於貶破「7」了，今（8）日上午來到7.0038，為2008年之後，11年來新低。 本報系資料庫 分享 facebook

人民幣中間價終於貶破「7」了，今（8）日上午來到7.0038，為2008年之後，11年來新低，但是新台幣在亞幣升值，台股大漲等因素激勵下，今天開低走高，盤中升值逾1角。

各界都在關切貿易戰會否演變成貨幣戰，中國大陸國家外匯管理局今天上午將人民幣中間價調貶至7.0038，較前一交易日中間價貶值43基點。

不過由於市場原先預期人民幣中間價會貶至7.02價位，實際數字比原先預期貶幅小，市場揣測，大陸官方也不想讓人民幣再繼續走貶，因此今天上午離岸人民幣及在岸人民幣反而應聲上漲。

至於人民幣破7是否為常態？玉山金控財務長陳美滿認為，應該是政策性作法，也是一種談判籌碼，在明年11月美國總統大選前，都還有很多可以著墨的地方， 人民幣也還是有可能回到「6」字頭。

人民幣止穩，亞幣也升值了，韓元今天上午一度來到1208.3價位，之後在1210附近盤整。

新台幣受到台股今天盤中大漲逾百點，以及人民幣和韓元止跌回升的影響下 ，今天開低走高；早盤以31.495元兌1美元，貶值0.8分開出，隨即止跌翻揚 ，盤中一度升至31.330元價位，較前一日勁揚1.57角。

匯銀主管表示，今天上午外匯市場可以看出壽險公司逢高出脫美元，也是促使今天新台幣勁揚的原因之一；人民幣與韓元自8月初美國總統川普放話對中國大陸3000億美元商品加徵關稅之後，已經貶值2%；儘管今天新台幣勁揚 ，但是相較於人民幣與韓元已走貶一波，新台幣也很難再回到7月底的匯價，目前看起來平衡價在31.3至31.4元之間。