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桂先農：產險業面臨三大挑戰

2019-08-08 15:50經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

保發中心董事長桂先農今（8）日表示，產險業目前面對三大挑戰，科技進化、社會責任與新會計公報。期望大家共同應對，持續打拚奮鬥，創造保戶與產險公司雙贏的局面。

產險公會上午舉行舉行第八屆第一次會員代表大會，桂先農受邀致詞。他表示，產險業者必須注意因應科技浪潮所帶來的衝擊。

2019年被稱為「5G元年」，5G帶來的應用非常廣泛，對於產險的影響不可小覷，譬如：自駕車，伴隨而來的相關議題包括肇事責任歸屬以及保費定價、保險理賠的重新計算等。

今年航空業發生罷工事件，旅客對於旅行不便險的關注度大幅提升，產險業者已設計出结合區塊鏈技術航班延誤險，配合特定航空業者或電信業者，保戶不需回傳任何資料，在飛行途中或抵達目的地前就可能收到理賠金，帶給保戶前所未有的便利性。

事實上，近年來隨著科技的進步，民眾越來越期待減少保險商品投保或理賠的作業時間。為滿足民眾縮短並簡化服務過程的需求，「特別要鼓勵我們產險業不斷努力導入新科技及開發新商品，創造產險業服務大眾的價值」。

在社會責任方面，上個月（7月）行政院已完成農業保險法草案，即將送立法院審議，未來農業保險在品項與商品型態可望更為多元。產險業近年來持續響應政府政策積極推動農業保險，從2015年至今，已開發達15種農產品品項，約20種農業保險商品，幫助農民在災損後快速紓困重新運作。

他表示，誠摯希望產險業繼續善盡企業社會責任，協助農、漁民透過商業保險分散氣候與天災帶來的風險，充分發揮保險業社會保障與安定人心的功能。

關於新會計公報，因應我國於2024年接軌IFRS17，保險業於去年紛紛成立接軌IFRS17跨部門工作小組，並預計於今年第3季完成差異分析報告。

產險業者在接軌的過程中，如果遇到任何問題與困難，歡迎提到由保發中心奉主管機關指示設立的「推動我國採用IFRS17專案平台」來討論研議，保發中心希望能協助產險業順利接軌。

保發中心董事長桂先農。記者陳怡慈／攝影
保發中心董事長桂先農。記者陳怡慈／攝影
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