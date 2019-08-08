純網銀的科技創新 學者：金融白癡會是最好的答案

2019-08-08 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



純網銀的競爭優勢為何？台灣大學商學研究所教授陳文華表示，如果要做到科技創新體驗，「金融白癡會是最好的答案」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

純網銀的競爭優勢為何？台灣大學商學研究所教授陳文華今（8）日在北威論壇上表示，如果要做到科技創新體驗，「金融白癡會是最好的答案」，最好這個金融白癡又是一個網路天才，這樣的人，就可以創造出一個真正符合年輕世代喜歡使用的創新系統。

香港北威集團今日舉辦「社群網路新經濟：臉書幣、STO、純網銀、行銷等議題」論壇，邀請台灣大學商學研究所陳文華教授、清華大學科技法律研究所范建得所長、台灣大學管理學院副院長兼EMBA謝明慧執行長，以及共識科技JOYSO宋倬榮執行長進行專題演講與座談。

陳文華表示，純網銀很強調客戶導向，特別是1990年後出生的Z世代，基於創新場景進行深化服務，至於什麼是金融與生活結合的場景？

若從年輕人喜愛的運動健身下手，將金融服務滲透到生活消費場景，像是運動險、賽事險、健康險、場地險等運動保險；體育電商、穿戴式裝置或智能設備移動等支付行為；信用卡積分、卡路里銀行、跑步領紅包等運動變現；或者健身聯名卡、運動理財產品等其他服務。

陳文華說，很多人都在談，台灣金融市場還不夠擠嗎？純網銀是否還有發展利基？從歐洲的例子來看，在純網銀加入戰局後，銀行分行數快速減少，減幅超過一半，且歐洲、美國在純網銀加入後，傳統銀行的ROE ROI也開始提升，顯示純網銀必定對傳統銀行造成衝擊，但即使銀行已經非常擁擠，例如歐洲，純網銀也有存在空間，甚至讓傳統銀行也提升了經營效率。

陳文華認為，純網銀有存在的必要性，政府希望純網銀能扮演鯰魚，攪亂一池春水，讓沙丁魚動起來。

至於該如何發展純網銀，陳文華表示，如果要做到科技創新體驗，「金融白癡會是最好的答案」，最好這個金融白癡又是一個網路天才，這樣的人，就可以創造出一個符合年輕世代喜歡使用的創新系統。

另外，「得帳戶者得天下」，純網銀要思考未來有什麼應用場景可以存在，中國大陸的應用場景非常多，帶到台灣來，有沒有這麼多場景，或者如何找到在地化的場景，是重要關鍵。