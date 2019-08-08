這四張卡你有了嗎？ 元大銀祭日韓消費5％回饋金

2019-08-08 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



元大銀行表示，為搶攻東北亞夏日祭典及秋季賞楓旅遊旺季，特別針對MasterCard鑽金卡（含Hello Kitty鑽金聯名卡及鑽金icash聯名卡）新戶持卡人推出，核卡後半年內，日韓消費享5%現金回饋，讓日韓迷不僅玩得盡興還能趁著折扣季大肆血拚。

除了日韓國家，新戶持卡到其他國家刷卡消費最高也有3%現金回饋，就是要讓鑽粉開心出國玩樂趣。

元大銀行表示，依據國人日韓消費平均簽帳金額推算，每月卡友至少可賺回千元刷卡金，這次加碼破盤回饋就是要讓新鑽粉，玩得開心、刷卡回饋也開心。

此外，108年8月31日前辦卡者，於核卡後30天內任刷一筆不限金額，即可參加「賺金遊東京」早鳥抽獎活動，最大獎為「台北-東京」雙人來回機票或萬元刷卡金，最少也能帶回二杯美式咖啡，就是要讓鑽粉「刷起來」。

除此，台新銀FlyGo卡9月底前，只要綁定Richart帳戶自動扣繳，海外不限國家消費，都享有3%回饋金。北富銀的J卡在日本消費可享3%，9月底前到日本指定通路消費，加碼至5%，其他海外地區於9月底前也加碼至3%。