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房貸繳完就忘記加保 國人地震險投保率僅三成

2019-08-08 11:45聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

今天清晨5時28分在宜蘭外海發生芮氏規模6.0有感地震，最大震度6級。金管會表示，地震發生後第一時間即要求住宅地震保險基金主動與震區的縣市消防局聯繫及了解災情，並依緊急應變作業流程啟動緊急應變機制，經地震保險基金初步報告，截至今天上午9時，除部分地區的建築物有外牆磁磚剝落情形外，尚無住宅災損。

據保險局統計，我國住宅地震保險從2002年4月1日起實施，到今年7月底全台約有302萬戶投保地震保險，投保率約34.72%，顯示仍有許多屋主尚未投保。另依照金管會今年3月底的統計，地震險投保率較高的縣市，依序是新竹42.64%、新北42.01%、桃園41.94%，房價較高的台北市投保率只有38.76%。

保險局表示，台灣位處地震帶，目前住宅地震基本保險中有近八成是買房貸款時，貸款銀行要求屋主須投保住宅火險，住宅火險中就有包含住宅地震基本保險，但往往屋主將房貸繳清後，就會忘記再投保，建議民眾若還清貸款，最好還是主動加保。若已投保住宅地震保險的民眾，因為這次地震導致住家建築物遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度。

住宅地震基本險的保障範圍，包括因地震引起的火災、爆炸、山崩、地層下陷、海嘯、洪水等，造成房屋倒塌「全損」可理賠保額150萬元，也可領臨時住宿費用最高20萬元，目前基本地震險年繳保費約1350元。

金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片
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