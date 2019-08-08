開放銀行登場 星展銀首次針對餐飲類企業釋出API合作

2019-08-08 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



國銀開放銀行持續邁大步。星展銀7日宣布，手機App首支API（應用程式介面）釋出給餐飲業串接，未來不排除再與其它民眾生活可接觸的產業合作。

國內多家銀行都有釋出API與企業串接金融服務，例如凱基銀、永豐銀等。

星展銀（台灣）消費金融處處長孫可基指出，星展銀與EZTABLE獨家合作，釋出API串接，未來民眾在星展銀Card+App中找餐廳功能，可以找到星展信用卡優惠餐廳，以及EZTABLE平台上各式餐廳，並掌握這些餐廳網路相關評價，還可利用星展信用卡預付訂金，一站式完成餐廳預訂。

孫可基表示，因應台灣開放銀行政策執行，目前星展銀也在配合財金公司開放銀行第一階段，未來將陸續釋出API放在平台上，企業如果中意API，可以與星展銀進一步洽談合作。

孫可基表示，星展銀在台灣信用卡發展規模快速，其中海外消費回饋呈現大幅度成長，因應信用卡發展，自2017年底推出星展Card+數位服務以來，客戶好評不斷，從去年6月至今年6月更以平均4.15分，成為橫跨Android與iOS兩大平台使用者滿意度最高的信用卡行動服務平台。

星展Card+是星展信用卡卡友專屬的數位服務，支援iOS、Android、與網頁主要瀏覽器。透過星展Card+，卡友可以輕鬆瀏覽信用卡帳款、繳卡款、辦理分期付款、登錄活動，以及線上開卡、加辦新卡、掛失補發信用卡、變更個人資訊等便利服務等。