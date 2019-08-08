爸爸責任大 不同世代的爸爸的理財煩惱各有不同

2019-08-08 06:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今天是父親節，爸爸們經常扮演家庭重要的支柱。中國信託銀行去年4月推出「全方位家庭理財健診」，截至今年6月30日，已吸引逾3萬5千人至全台各分行接受理財健診，發現不同世代的爸爸理財煩惱各有不同。

根據健診結果統計，30歲以下的客戶較在意子女教育金、個人夢想金、醫療支出等，而個人夢想金以購屋頭期款、買車、旅遊金為主；31歲至60歲的客戶以家庭責任健診、試算退休金為主；61歲以上客戶則對財富傳承有較高需求。

中信銀行建議新手爸爸，運用壽險或意外險建立家庭十年生活費用的風險防護網，並關注家庭成員的醫療保障，同時著手儲蓄與投資；中壯年爸爸應在退休前準備好三筆資金，分別是日常生活所需資金、老後醫療及照護資金、休閒旅遊資金等，並選擇適合的工具落實計畫。

至於思考財富傳承問題的61歲以上爸爸，中信銀行提供三大心法，分別是提早規劃，預留稅源；兼顧理性與感性的溝通；以及尋求信任的專業機構協助執行。避免發生多繳了不必繳的冤枉稅，子女沒做好管理財產的準備，或因難以完善分配財富而產生糾紛的難題。

中信銀行建議愛家的爸爸們，善用中信銀行「全方位家庭理財健診」，通盤檢視退休、財富傳承、夢想金、子女教育金、醫療、家庭責任六大面向，隨時可登入中信銀行官網「全方位家庭理財健診」頁面進行各種理財目標試算，或到中信銀行全臺各分行接受更詳盡的理財健診。

另外，中信銀行於今年6月中旬推出退休基金投資計畫「樂退 GO」，為客戶篩選出適合退休規劃的定期定額基金，申購門檻僅1000元起即可輕鬆加入，鼓勵民眾自己的退休金自己存，今年底前透過網路銀行或行動銀行申購，還有手續費優惠。