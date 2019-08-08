國銀對陸曝險 史上最低

2019-08-08 03:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



美中貿易戰波及，今年第2季止，本國銀行大陸曝險金額占淨值比重大降至49.9%，創下歷史最低水位， 資料顯示，有將近六成的銀行，大陸曝險比重都下降。 金管會。本報資料照片 分享 facebook

根據金管會最新揭露的資料，本國銀行對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度，到今年第2季止，大陸曝險總額度有1兆7,705億元，占淨值比率為49.93%。

國銀大陸曝險比重不但已經連續四季下降，49.93%更是有這項統計以來最低值，36家銀行，比重降低的達20多家，等於近六成的銀行大陸曝險比重水位都下降。

根據法令規定，銀行大陸曝險金額不能超過淨值一倍，對於個別銀行若超過淨值80%，金管會就會列警示，特別關注。但今年以來，就已經沒有銀行超過八成，至於超過七成的銀行，第1季有五家，第2季已降至三家。

金管會官員分析，國銀大陸曝險比重下降的原因，主要有三大項。包括第一，美中貿易戰波及大陸經濟，使得本國銀行在大陸的授信相對保守。

官員表示，第2季的大陸曝險金額並未比第1季減少，但因淨值增加更多，導致比重下降，顯示，國銀在授信轉趨保守態度下，並未隨淨值增加而擴大對大陸地區的授信業務。

第二，兩岸關係不佳，公股銀行擔心影響債權而被質疑，對大陸地區授信，相對比民營銀行更加謹慎。

這從金管會資料可以看出，今年第2季止，八家公股銀行在大陸曝險總額度6,741億元，比今年第1季少了130億元；大陸曝險占淨值比重下降的公股銀行有五家，只有三家微升。

第三，大陸子行放款不計入曝險上限計算，分行則須受限於曝險總額，不少銀行陸續將大陸分行轉為子行發展，到今年第2季止，國銀在大陸已有五家子行。