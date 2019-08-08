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南山人壽 連奪國際多項大獎

2019-08-08 02:45經濟日報 記者葉憶如／台北報導

南山人壽今年已陸續獲得國內外多項大獎肯定，近期再傳捷報，榮獲「國際財經獎」(International Finance Awards)及「保險業亞洲獎」(Insurance Asia Awards)所頒發的二項大獎、三項殊榮，展現出良好營運成效。

國際財經獎是由英國財經專業媒體《國際財經雜誌International Finance Magazine》所舉辦，日前公布南山人壽獲得「2019台灣最佳壽險公司」是南山人壽連續三年得到主辦單位肯定，獲得這項的殊榮。南山人壽表示，在全球眾多企業中脫穎而出，凸顯在經營策略及穩健財務實力等方面的成績備受國際認可，且為台灣唯一獲此獎項之壽險公司，更證明南山人壽為台灣壽險業的標竿。

《國際財經雜誌》認為，中美貿易衝突、英國脫離歐盟及國內外政經局勢不確定多重因素影響下，南山憑藉優異經營實力，績效表現突出亮眼。2018年合併年度稅後淨利達265億元，年成長逾21%。合併資產總值2018年超過4.3兆元，較前一年成長8%。有效保單約1,100萬件，提供超過620萬保戶優質保障及保險規劃服務，更創下連續七年獲得中華信用評等公司及標準普爾公司(S&P)評定為「twAA+」及「A-」，表現受到市場肯定。

此外，南山人壽今年也首度獲得亞洲知名財經媒體《保險業亞洲雜誌》舉辦的「保險業亞洲獎」，獲頒發「年度最佳壽險公司獎」、「年度最佳企業社會責任獎CSR」，南山人壽從保險公益服務精神出發，整合全台近360處服務據點與3萬多名內外勤同仁力量，結合慈善基金會，攜手全台204家合作醫院，深入社區提供醫療關懷服務，並舉辦全台第一個專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」，並導入社會投資報酬率擴大社會影響力。同時進行「人身保險服務」的碳足跡分析，成為全球第一家取得雙重碳足跡認證的保險業者。

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