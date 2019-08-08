IFRSs宣導會 8月26日登場

2019-08-08 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ／台北報導



臺灣證券交易所表示，與櫃買中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所共同主辦「推動我國採用國際財務報導準則（IFRSs）宣導說明會」台北場活動，預計26日舉行，全程免費，歡迎參加。

證交所表示，這場宣導會將邀請財政部、會計研究發展委員會、四大會計師事務所等專家，講授主題包括營業人導入電子發票、新版財務報導的觀念架構，以及IFRSs公報釋例範本、問答集內容等。

宣導會的對象為媒體記者，銀行、保險、投信投顧、證券商、信保基金、聯徵中心相關業務人員；上市、上櫃、興櫃、公開發行公司的會計主管及財會人員。