純網銀效應！傳統銀行加重數位投入

2019-08-07 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會7月底公布純網銀名單後，讓許多傳統銀行積極加重數位投入，乘勢推出多項數位新服務。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 金管會7月底公布純網銀名單後，讓許多傳統銀行積極加重數位投入，乘勢推出多項數位新服務。而根據銀行公布的調查，數位用戶三大愛用的服務為轉帳、繳卡費、換匯，其中90%以上非約定轉帳交易、近75%繳信用卡費是行動裝置完成交易。

國泰世華銀行日前針對數位用戶進行大數據分析，發現「行動支付」、「線上申辦信用卡」與「數位帳戶」是客戶最熟知的三大數位金融服務，認知率皆超過9成以上。另有超過50%的數位客戶偏愛在手機上完成服務，轉帳、繳卡費、換匯是用戶的「常用三寶」，其中90%以上的非約定轉帳交易、近75%的繳信用卡費，皆以行動裝置完成交易，換匯則多透過電腦進行交易。

調查也發現，使用電腦交易的用戶以女性居多，平均年齡落於31至45歲間，平均資產較高且擁有金融產品也相較多元，如外幣存款、基金、信貸、保險等，推判出社會後工作一段時間的資深上班族，習慣以電腦為主要金融交易途徑；習慣使用行動交易的用戶則是男女比平均，但多為35歲以下，特別是數位帳戶的用戶，20歲到35歲族群占7成以上。透過電腦進行金融交易的高峰時間多落在每周一上午，以及每周二至五下午的工作時間，交易金額較高且明顯規律，而行動交易多為小額且時段較為分散。

因應純網銀放榜，傳統銀行推估純網銀加入市場將帶動起金融產業創新與變革，積極加重數位投入。像星展銀行宣布跟EZ TABLE異業合作，透過應用程式介面（API）做串接，在銀行App中不只查看帳單、繳卡費、辦分期、登錄線上開卡等，也新增「找餐廳」功能，讓客戶在銀行App中能快速找到所需餐廳進行訂位後，刷信用卡預付訂金，強調全一站式服務。

北富銀積極開發智能核貸系統，過去必須由客戶先提出申請才會進行徵審核算，現在使用雲端計算及大數據評分模型，搭配AI即時智能決策，能透過客層分析、信用評分模型及決策管理系統，整合客戶在銀行內的各項信用資訊，自動核算出每位客戶個人化的房貸、信貸、信用卡額度與利率條件。

未來客戶只要打開網路銀行或App，就可以隨時隨地了解個人所能享有的金融服務額度和利率條件並進行申請。銀行也可根據內部最新貸款核准率、客戶逾期情況以及AI所監控的外部風險事件，即時調整授信政策，提升銀行對消費金融信用風險的掌控度。

台北富邦銀行執行副總陳金榮認為，隨著科技與觀念革新，將來的金融服務將從目前的產品和服務導向轉變為以客戶為中心，所有產品與服務將環繞客戶為主體，進行資訊交互、驗證以及信用額度的評估，一方面可減少重複的行政、徵信、審查環節，降低經營成本並提高效率，另一方面則能從中找出新的服務模式。