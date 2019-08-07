金價上看1,500美元…投資人該賭一把？黃金王子這麼說

2019-08-07 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



川普宣布9月1日起將對中國3,000億美元商品加徵10%關稅，在避險需求湧進下，國際金價居高不下。路透 分享 facebook

美國總統川普宣布9月1日起將對中國3,000億美元商品加徵10%關稅，在金融市場捲起千堆雪，在避險需求湧進下，國際金價居高不下，今（7）日盤中最高漲至每英兩1,490美元高點，為2013年3月以來，近六年半新高。

市場預期，國際金價很快就會漲上1,500美元，投資人是否該打鐵趁熱賭一把？有「黃金王子」封號之稱的台灣銀行貴金屬部副理楊天立今日表示，投資人若想發短線的黃金財，必須要有風險意識，雖然從技術分析來看，金價具備上漲至1,520美元的條件，但若想賭金價一步到位，要有「風險因素改變、隨時可能回檔」的心理準備。

楊天立也表示，目前技術指標顯示，黃金目前為「超買」與「過熱」，但只要風險意識、消息面夠強烈，便足以支撐目前的上漲動能，維持兩、三周甚至一個月以上的行情並非沒有機會。

不過楊天立建議，目前對於黃金，還是建議採取資產配置概念，如果手中股債多，或是握有較多的亞洲貨幣，基於風險分散概念，建議應提高黃金的持有比重，至少達5%，甚至可拉高至一成。

他表示，在這波金價大漲行情下，金價的底部也逐步墊高，過去約在1,350~1,385美元，目前已經朝1,400美元靠攏。

此外，若美中貿易摩擦加劇，從貿易戰演變成貨幣戰，國際上又有眾多的地緣政治風險，以及英國硬脫歐、歐洲經濟低迷等問題，金價有機會上看1,600美元，只是時間快慢的問題。

楊天立說：「投資人想等1,600美元高價，必須要有短線修正的心理準備，把時間放長，就不用擔心。」

不過，相較於國際市場的「掏金熱」，國內黃金投資人相對冷靜。

台銀統計，6月金價上漲時，吸引大量投資人回售（把黃金賣回給台銀），甚至是平日的好幾倍，7月金價橫向整理，客戶轉趨沈寂，8月1日川普發推特後，市場變得很敏感，雖然買賣的量都增加，但與國際市場相比，還是顯得非常冷靜。

楊天立說：「這一波客戶回售沒有6月多，大概比平時多一倍，進場加碼黃金的客戶也有增加，但增量只有三成。」

楊天立表示，純粹以技術分析角度而言，黃金在一至兩年內有機會上看1,600美元，今年原本沒有預期會衝得這麼快，卻因為美中撕破臉，讓金價加速度上衝。

由於國際金融市場充斥太多不安定的因子，楊天立建議，持有較多股債或非美元外幣存款的投資人，應適當加碼黃金，以達到分散風險的功能。