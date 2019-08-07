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一銀前進台大醫院做愛心 身障歌舞伴病友歡度父親節

2019-08-07 16:42經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一銀行文教基金會邀請「LOVE輪椅舞」及身障朋友共同演出，財政部長蘇建榮（後右...
第一銀行文教基金會邀請「LOVE輪椅舞」及身障朋友共同演出，財政部長蘇建榮（後右三）、第一銀行文教基金會董事長廖燦昌（後右二）、第一銀行總經理鄭美玲（後左二）、第一金控總經理林謙浩（後左一）及第一銀行副總經理周朝崇（後右一）給予表演者支持及鼓勵。第一銀行／提供
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第一銀行及第一銀行文教基金攜手台大醫院打造「點亮人生 第一圓夢舞台」，今年第4場表演於今（7）日在台大醫院東址大廳登場，邀請「LOVE輪椅舞」及身障朋友劉麗紅蒞臨演出，他們突破身障侷限，舞出生命故事，以溫暖樂音撫慰病友、家屬與醫護人員的心。

財政部部長蘇建榮、第一銀行文教基金會董事長廖燦昌、第一銀行總經理鄭美玲及台大醫院長陳石池以實際行動力挺公益，特別到場給予表演者支持與鼓勵，並在現場分送精緻小蛋糕及「富貴祈福米」，與民眾提前歡慶父親節。

蘇建榮表示，第一銀行及第一銀行文教基金會積極落實企業社會責任，透過「點亮人生 第一圓夢舞台」，鼓勵所有人正向面對人生；而財政部推展社會公益同樣不遺餘力，每年攜手公股金融機構共同舉辦統一發票盃公益路跑活動，今年已正式邁入第10年，持續把運動結合公益，邀請大家捐發票做愛心，又能跑出健康活力。

廖燦昌指出，第一銀行文教基金會自2011年起與臺大醫院合作舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，九年來已舉辦逾50場，邀請視障、聽障、肢障、智能障礙及偏鄉孩童等55組團體演出，吸引逾1萬人次前來欣賞，透過活潑輕快的音樂饗宴，慰勞所有病友、家屬及醫護人員，也希望讓大家感受到來自第一銀行文教基金會的關懷及溫暖。

身障舞蹈團體「LOVE輪椅舞」成立於2010年，在專業志工舞者的帶領下，身心障礙舞者突破身體限制，一起呈現耳目一新的輪椅舞；雖然舞者身體上有缺陷，卻不斷挑戰自我，把生命的挫折轉化為力量，融入於歌曲和舞蹈中，展現充滿生命力及自信的演出。另一位身障表演者劉麗紅，即使撐著拐杖、穿著鐵鞋，仍用高亢歌唱展現對生命的熱情，以天籟美聲打動觀眾，贏得現場如雷掌聲。

蘇建榮出席第一銀行文教基金會「第一圓夢舞台」愛心音樂會，分送精緻小禮與民眾提前歡...
蘇建榮出席第一銀行文教基金會「第一圓夢舞台」愛心音樂會，分送精緻小禮與民眾提前歡慶父親節。第一銀行／提供
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第一銀行台大醫院身障
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