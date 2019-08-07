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玉山金看好台商回台投資 可帶動下半年獲利

2019-08-07 16:30聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

玉山金控今天召開法人說明會，公布2019年第2季營運概況，上半年自結稅後淨利突破...
玉山金控今天召開法人說明會，公布2019年第2季營運概況，上半年自結稅後淨利突破百億達102.2億元，較去年同期成長10.5%，核心子公司玉山銀行獲利成長14.4%，均再創歷年同期新高。記者沈婉玉／攝影
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玉山金控今天召開法人說明會，公布2019年第2季營運概況，上半年自結稅後淨利突破百億達102.2億元，較去年同期成長10.5%，核心子公司玉山銀行獲利成長14.4%，均再創歷年同期新高。

玉山金控每股稅後盈餘(EPS) 0.94元、股東權益報酬率(ROE) 12.60%、資產報酬率(ROA) 0.87%，重要績效指標均為歷年來同期最佳水準。另金控截至7月自結稅後獲利120.4億元，較去年同期成長10.6%。

玉山銀行存、放款動能強勁，截至2019年上半年，總存款較去年同期成長11.6%，其中外幣存款成長15.3%，外存餘額淨增量逾830億元，展現跨境及數位平台經營外幣金流的成效；總放款較去年同期成長9.7%，以企業的外幣放款及消金房貸成長較佳。

掌握台商返台投資機會，自去年即成立專案小組，協助受貿易戰影響並有意回台廠商，迄今已有多家顧客取得額度，將帶動下半年企業放款持續成長。整體資產品質保持良好，不良資產比率(NPL)0.18%，優於市場平均水準0.24%，信用成本也在歷年最低水準，放款覆蓋率662%。

財富管理及信用卡業務在第2季展現高成長，貢獻整體淨手續費收入創上半年及單季歷史新高。財富管理第2季淨手續費收入較第1季增加21.8%，下半年會持續聚焦海外財管、企業主傳承及私人銀行服務。

玉山的財富管理品質全面提升，信用卡上半年簽帳金額淨增量市場第1，較去年同期成長19.1%，淨手續費成長24.7%。

玉山持續深化Fintech發展，聚焦場景金融、普惠金融及AI智能金融三大領域，透過科技的力量強化虛實整合。總經理黃男州表示，玉山在資訊科技相關的員工已逾千人，同時攜手台大、交大成立AI暨金融科技研發中心，結合產學合作的資源，為台灣培育優秀的金融科技人才。

面對純網銀的設立，黃男州抱持樂觀態度，認為在政府法令開放及金融創新的趨勢下，玉山將可運用科技能力，並發揮虛實整合優勢，提升國內金融科技服務水準。金管會統計，玉山銀行於線上支付、個人信貸、房貸、申辦信用卡、數位外匯等多項服務均處市場領先地位，持續在數位金融快速發展。

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