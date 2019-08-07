利奇馬颱風來襲 全球人壽啟動天然災害保戶關懷計劃

2019-08-07 14:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



第9號颱風「利奇馬」已增強為中度颱風，根據最新路徑潛勢預報，目前颱風以每小時15公里的速度，朝台灣方向前進。全球人壽第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」提供保戶四大關懷服務措施。

氣象局預估，利奇馬颱風將從台灣北部海面通過，北部及東半部地區要注意強風及大雨發生。全球人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，準備好隨時啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，也提醒民眾應及早做好防颱措施，另外因沿海有較大風浪，請民眾注意安全，影響劇烈時段盡量避免外出。

全球人壽針對利奇馬颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供保戶4大關懷服務措施，提供「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「補發保單免工本費」、及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。

全球人壽提供利奇馬颱風受災保戶四大關懷服務措施內容如下：

一、續期保費緩繳三個月：提供應繳保費區間108年8月1日至108年10月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費三個月。

二、保單借款利息緩繳六個月：凡應繳利息區間為108年8月1日至109年1月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息六個月。

三、補發保單免收工本費： 受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

四、快速理賠： 因利奇馬颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「108年利奇馬颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽四大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於109年1月31日前提出申請外，其他項目則需於108年10月31日前提出申請；受災保戶可向保單服務員或來電客服（0800-000-662）線上申辦需於108年10月31日前提出申請，由客服人員於線上協助登錄。

全球人壽亦於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，請業務同仁主動關懷保戶提供及時的協助，盡最大努力協助保戶處理災情相關事宜，陪同保戶渡過受災難關。

全球人壽行政長黃宏杰表示，除了4大關懷服務措施外，保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線（0800-000-662）由專人服務，亦或是與全省各營業處業務人員聯繫。

黃宏杰進一步提醒民眾，現正進入颱風旺季，民眾應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防範並注意自身與交通安全；颱風影響期間，應提前儲備水、糧食或電池等備用品，盡量避免外出或前往海邊、山上活動，以降低颱風可能帶來的災害風險，從容應付突如其來的意外。