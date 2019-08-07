台新銀行、逢甲大學簽訂產學合作備忘錄

2019-08-07 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行今（7）日宣布，與逢甲大學簽訂「產學聯盟合作備忘錄」，已於本（8）月5日由逢甲大學校長李秉乾及台新銀行總經理尚瑞強代表簽訂，逢甲大學董事長高承恕亦親臨觀禮。

雙方將建立產業界與學術機構之合作關係，藉有效運用雙方的資源，要幫助更多年輕學子於在學時期就能接軌產業動態，讓書本知識與實務能夠接軌，並養成對產業的興趣。

尚瑞強表示，與逢甲大學的合作，除員工進修與人才培育外，也進一步擴及到經營管理面的諮詢顧問、專案技術交流等，要深化產學間的合作。

尚瑞強指出，台新銀行與逢甲大學合作「Early Win職場體驗計畫」多年，每年提供大四及研究所同學利用學期間每周彈性實習三至五天，讓學生們能實際接觸金融業的真實運作，從中學習金融專業與了解市場趨勢。

逢甲的同學可探索自身興趣並補足學用間的技能落差，實習期間表現優秀且通過評核者，畢業後將可直接轉為正式行員，縮短社會新鮮人求職的磨合摸索期。

李秉乾表示，逢甲大學努力推動金融科技教育，除了營造無現金校園，也將與台新銀行共同建置金融科技實驗場域。

逢甲大學有超過2萬名學生，無論是電子支付、數位金融等，將提供豐沛的實作環境及使用者經驗，藉由產學攜手，為台灣培育更多優秀的金融科技人才。

台新銀行推動「Early Win職場體驗計畫」的成效良好，受到學校師長及參與學生的肯定；該行預計在今（2019）年第4季啟動明（2020）年半年期的Early Win職場體驗計畫，預計甄選150位有志在金融業發展的同學提前培訓，將安排到理財作業、電話客服、徵審文書等不同單位學習，累積金融實務及未來求職的能量。