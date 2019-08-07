親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

宜蘭驚傳殺妻案 陸配身中多刀不治

反送中／大學生買觀星筆 港警以涉藏攻擊武器將他拘捕

台新銀行、逢甲大學簽訂產學合作備忘錄

2019-08-07 11:56經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新銀行今（7）日宣布，與逢甲大學簽訂「產學聯盟合作備忘錄」，已於本（8）月5日由逢甲大學校長李秉乾及台新銀行總經理尚瑞強代表簽訂，逢甲大學董事長高承恕亦親臨觀禮。

雙方將建立產業界與學術機構之合作關係，藉有效運用雙方的資源，要幫助更多年輕學子於在學時期就能接軌產業動態，讓書本知識與實務能夠接軌，並養成對產業的興趣。

尚瑞強表示，與逢甲大學的合作，除員工進修與人才培育外，也進一步擴及到經營管理面的諮詢顧問、專案技術交流等，要深化產學間的合作。

尚瑞強指出，台新銀行與逢甲大學合作「Early Win職場體驗計畫」多年，每年提供大四及研究所同學利用學期間每周彈性實習三至五天，讓學生們能實際接觸金融業的真實運作，從中學習金融專業與了解市場趨勢。

逢甲的同學可探索自身興趣並補足學用間的技能落差，實習期間表現優秀且通過評核者，畢業後將可直接轉為正式行員，縮短社會新鮮人求職的磨合摸索期。

李秉乾表示，逢甲大學努力推動金融科技教育，除了營造無現金校園，也將與台新銀行共同建置金融科技實驗場域。

逢甲大學有超過2萬名學生，無論是電子支付、數位金融等，將提供豐沛的實作環境及使用者經驗，藉由產學攜手，為台灣培育更多優秀的金融科技人才。

台新銀行推動「Early Win職場體驗計畫」的成效良好，受到學校師長及參與學生的肯定；該行預計在今（2019）年第4季啟動明（2020）年半年期的Early Win職場體驗計畫，預計甄選150位有志在金融業發展的同學提前培訓，將安排到理財作業、電話客服、徵審文書等不同單位學習，累積金融實務及未來求職的能量。

尚瑞強強調，台新銀行秉持「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，搭配系統化與完整的人才培育制度，創造人才成長的環境；未來將持續透過產學合作聯盟模式與學界共同努力，為台灣培育更多傑出優秀的金融新秀。

台新銀行、逢甲大學簽訂產學合作備忘錄，由台新銀行總經理尚瑞強（右）與逢甲大學校長...
台新銀行、逢甲大學簽訂產學合作備忘錄，由台新銀行總經理尚瑞強（右）與逢甲大學校長李秉乾代表簽訂。台新銀行/提供
分享

逢甲大學台新金融科技
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台幣黑翻紅 爆量升1.18角

2019-08-07 00:00

蔡明興看貿易戰…還會持續

2019-08-07 00:16

富邦銀香港分行應變反送中…營運一切正常

2019-08-07 00:15

金融業在港曝險 逾兆元

2019-08-07 00:15

保經代不當行銷 最重撤照

2019-08-07 00:15

國銀 上半年賺近2,000億

2019-08-07 00:15

美元高利定存 赫見8字頭

2019-08-07 00:13

投資外幣 分批進場

2019-08-07 00:13

港衝突不斷 我金融業曝險逾兆元

2019-08-07 00:08

我機械業喊話：盼匯率續貶

2019-08-07 00:01

央行：我國經常帳順差 台幣貶值壓力不大

2019-08-06 23:58

卓永財看台幣…應適度貶值

2019-08-06 23:18

人民幣貶破7 為何定存戶仍緊抱不放？銀行主管這麼說

2019-08-06 19:13

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

2019-08-06 16:39

重貶變大升！新台幣勁揚1.18角 匯市發生了什麼事？

2019-08-06 16:35

國票金董座魏啟林：其他兩家純網銀恐「自己人打自己人」

2019-08-06 16:17

美中匯率戰 上銀卓永財：新台幣應適當同步貶值

2019-08-06 15:47

拓展新南向 證交所前進越、柬招商

2019-08-06 14:37

優高收危機入市成果豐 貿易戰理財首選

2019-08-06 12:46

元大銀行推出Fund + 3.0 基金效率投資模組再創新

2019-08-06 12:24

公勝保經 獲信望愛六項大獎

2019-08-06 12:23

富邦金控臨時會通過配發特別股股息 分派逾26.24億元

2019-08-06 11:57

歡慶八八節 0050、0056 ETF連結基金申購免手續費

2019-08-06 11:08

亞幣貶幅收斂 新台幣盤中反升6.8分

2019-08-06 11:01

富邦金董座蔡明興：美中貿易戰明年11月前市場波動大

2019-08-06 10:49

保單還沒審下來卻發生事故 該怎麼辦？

2019-08-06 10:41

反送中罷工擴大 蔡明興：富邦銀香港分行啟動緊急應變

2019-08-06 10:36

新台幣開盤貶值5.2分 貶幅持續擴大

2019-08-06 09:12

受惠Fed降息 新興債擴大吸金

2019-08-06 07:59

股息再投資 凱基證券配息理財放大術

2019-08-06 07:58

熱錢落跑 台幣爆量32億美元

2019-08-06 00:53

純網銀談營運目標／將來銀 拚三年獲利

2019-08-02 03:35

純網銀談營運目標／樂天 喊三年半損平

2019-08-02 03:35

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

2019-08-06 18:24

重貶變大升！新台幣勁揚1.18角 匯市發生了什麼事？

2019-08-06 16:35

人民幣貶破7 為何定存戶仍緊抱不放？銀行主管這麼說

2019-08-06 19:13

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

2019-08-06 16:39

鼓勵員工冷氣別吹太冷 半年省37萬每人發1千元

2019-08-06 16:49

國票金董座魏啟林：其他兩家純網銀恐「自己人打自己人」

2019-08-06 16:17

日韓貿易戰三星中箭 台積電晶圓代工龍頭穩固

2019-08-06 20:46

半導體薪情好…上市公司前5名 年薪都破百萬

2019-08-07 00:14

台幣黑翻紅 爆量升1.18角

2019-08-07 00:00

貨幣政策轉向？ 金融圈：我央行明年可能降息

2019-08-07 00:15

環球晶二度調降財測 半導體復甦有雜音

2019-08-07 00:59

關稅戰效應 台塑四寶下修Q3展望

2019-08-07 01:00

5G發展 電信大咖三訴求

2019-08-06 23:35

香港情勢愈演愈烈 台灣金融業曝險逾兆元

2019-08-06 17:55

美法院裁定中鋼反傾銷稅需重新評估 可能調降

2019-08-07 07:44

台北市消費力 中山區最強

2019-08-06 23:27

全球景氣趨緩 7月WPI減幅創34個月最大

2019-08-06 20:43

上半年破二千起勞保爭議案 翻案率逾三成

2019-08-06 14:56

美元高利定存 赫見8字頭

2019-08-07 00:13

名家觀點／美中貨幣戰引發的危機

2019-08-07 01:17

保經銀行勸誘客戶借款買保險 金管會修法最重可撤照

2019-08-06 18:14

玩具總動員4大賣！好的「創新」要有市場規模，老總：從這3個出發點切入

2019-08-06 12:34

美中貿易戰掀匯率戰 業者齊喊新台幣應續貶

2019-08-06 12:55

九二一地震將滿20周年 結構技師推耐震工法

2019-08-07 09:18

金融業在港曝險 逾兆元

2019-08-07 00:15

保經代不當行銷 最重撤照

2019-08-07 00:15

匯率戰／逆轉秀！ 台幣午盤止貶轉升

2019-08-06 14:44

元大銀行推出Fund + 3.0 基金效率投資模組再創新

2019-08-06 12:24

上銀迎轉單 Q4顯現效益

2019-08-06 23:25

環球晶董座看市況 長期仍樂觀

2019-08-07 00:58

蔡明興看貿易戰…還會持續

2019-08-07 00:16

華為開發者大會 牽動台系鏈

2019-08-06 23:26

美中匯率戰 上銀卓永財：新台幣應適當同步貶值

2019-08-06 15:47

美中貿易戰升溫 台達電：全面性影響

2019-08-07 10:40

高資產客戶福音 銀行「美金優利定存」超高年化利率8.8％

2019-08-06 16:55

國銀 上半年賺近2,000億

2019-08-07 00:15

入對行了嗎？上市公司半導體業年薪最高、觀光業最低

2019-08-06 21:50

5G頻寬僧多粥少 標金看飆

2019-08-06 23:31

同批貨物轉手沒發票 買賣違規一案將兩罰

2019-08-06 23:18

基本工資溫和調整 學者：不宜超過5%

2019-08-06 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top