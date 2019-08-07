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富邦公司治理ETF 責任投資的標竿

2019-08-07 11:44經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

根據聯合國2018年「責任投資原則年報」（Principles for Responsible Investment）統計，已有2000家企業近90兆美元的管理資產簽署，將環境、社會及公司治理等因子納為其投資決策的考量。

富邦公司治理ETF經理人溫芳儀表示，富邦投信早在2017年即發行國內第一檔社會責任投資ETF—富邦公司治理ETF（00692），期望在台灣社會責任投資發展歷程中能拋磚引玉，樹立責任投資的標竿。

富邦金控自2015年底啟動「ESG願景工程」，發展ESG策略藍圖並開展行動方案，宣示富邦金控對公司治理及企業社會責任的重視程度。溫芳儀指出，為體現公司治理投資的價值，富邦投信經過長期準備與規劃，發行台灣首檔公司治理ETF，也是國內首檔社會責任投資ETF，使投資人透過ETF參與公司治理，支持落實公司治理制度的企業，亦可鼓勵上市公司重視公司治理，帶動資本市場正向力量發展。

根據台灣指數公司的資料，台灣公司治理100指數總報酬率及殖利率皆表現不俗，自2015年6月指數發布以來，截至今年7月底總報酬率達22.93%，優於市場標竿型的台灣加權指數17.19%及台灣50指數18.56%；而歷年股利殖利率表現亦普遍優於台灣加權指數及台灣50指數，以2018年為例，台灣公司治理100指數股利殖利率達4.09%，台灣加權指數及台灣50指數則分別為3.77%、3.78%，可見公司治理並非只是口號，而是達到企業、投資人雙贏。

溫芳儀進一步表示，台灣公司治理100指數成分股的篩選原則之一，是企業必須透過公司治理評鑑平台評估為最近一年公司治理評鑑結果前20%的上市公司股票。公司治評鑑指標以OECD公司治理原則為架構，輔以公司法、證交法等相關法令來制定符合國情之上市（櫃）公司治理相關實務守則，分為四大部份：一、維護股東權益及平等對待股東；二、強化董事會結構與運作；三、提升資訊透明度；四、落實企業社會責任。

例如，推動電子投票、強化關係人交易之決策過程與揭露、引進投資人保護措施及提高公司資訊透明度等。除此之外，更有許多永續揭露採行的遵循和驗證指標。像是過去兩年二氧化碳或其他企業溫室氣體排放量、減少用水或其他廢棄物管理政策等。由此可知，該評鑑不僅在G（公司治理）的著重，E（環境）和S（社會）也是其評鑑相當重視的項目。

溫芳儀說，富邦公司治理ETF適合作為長期投資核心部位，投資人可以透過投資富邦公司治理ETF，一起來做社會責任投資。

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