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期交所 舉辦資通安全講座

2019-08-07 08:34經濟日報 記者王皓正╱即時報導

近年金融業普遍運用各類資訊科技於各項業務領域，隨著資訊科技快速發展資安議題倍受關注，金融業資通安全已成為當前重要之課題，而如何檢視是否落實資通安全，則需仰賴查核人員加以驗證。

為使期貨商重視資通安全並落實執行，台灣期貨交易所於108年8月2日舉辦資通安全講座，對象為期貨商資訊安全人員及資安查核人員，講題為｢資通安全查核經驗與技巧分享｣。

金融監督管理委員會證券期貨局為協助強化期貨商資訊安全，於去年增訂證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第36條之2，規範業者應配置適當人力資源及設備，進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理作業。

台灣期貨交易所為提升期貨商資訊安全人力資源素質及強化資安查核人員之查核技巧，特別邀請金融監督管理委員會檢查局地方金融組曾稽核國政擔任講師，藉由其多年資通安全查核經驗分享予與會學員。

本次課程切中實務，吸引資訊安全人員及資安查核人員近百人參加。

本次課程參與人員不僅與講師互動熱絡，亦彼此交換所屬公司推動資通安全之實際經驗，學員於課程結束後，皆認為此次課程對其資訊安全人員及資安查核人員於進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理與查核實有助益。

台灣期貨交易所表示，鑑於此次課程反應良好，未來將針對期貨業者就資通安全相關議題視需要持續辦理課程或宣導說明會，以提升業者相關專業知識。

台灣期貨交易所資安金融業
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