優高收危機入市成果豐 貿易戰下理財首選

2019-08-07 08:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



毎一次金融危機導致市場的回檔，皆是優先擔保高收益債入市良機，據統計，自2011年以來，全球遭遇美國降評、量化寬鬆結束、油價崩盤、美中貿易戰等四次重大財經事件，優高收在歷經修正後，不僅反彈幅度可觀，上漲期間亦長。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁指出，預期未來在中美貿易戰持續紛擾下，市場波動加大，建議布局優先擔保高收益債，提升理財勝率。

據Bloomberg統計，優先擔保高收益債在歷經2011年美國降評修正後，反彈幅度高達21.6%，反彈期間長達17個月；在2013年聯準會停止QE衝擊時，優先擔保高收益債反彈幅度達13.6%，反彈期間長達23個月；在2015年油價崩跌時，優先擔保高收益債大漲近二成，反彈期間亦為23個月。在2018年以來的中美貿易戰期間，優先擔保高收益債亦已反彈近9%，反彈期間已達半年。

邱奕仁表示，在二大央行可望啟動降息循環下，未來全球將吹起降息風，高息收型的產品成為資金避風港，則高收益債未來漲升行情可期，其中又以具擔保優勢的高收益債更受青睞，因為擔保優高收經歷幾次景氣循環的萃練，資產防護力遠高於其他的券種，預期未來在中美貿易戰紛擾下，市場波動將加大，投資優先擔保高收債相對穩健。