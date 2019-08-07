我機械業喊話：盼匯率續貶

2019-08-07 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



美中貿易戰演變為匯率戰，台灣機械業齊喊希望匯率續貶，才能保障我國機械出口競爭力。（美聯社） 分享 facebook

美中貿易戰演變為匯率戰，人民幣兑美元跌破七元大關，新台幣跟著創下近兩年半新低後，昨天止穩。不過台灣機械工業同業公會理事長柯拔希及友嘉集團總裁朱志洋齊喊，希望匯率續貶，才能保障我國機械出口競爭力。

柯拔希昨天出席「Do It Today產業科技焦點展」首場智慧製造展受訪時說，人民幣兌一美元已跌破七元大關，將衝擊台灣產業，而韓元今年累積貶幅達百分之六到七，反觀新台幣卻僅貶了百分之二到三。

他說，台灣國際地位特殊，無法與全球許多國家洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ），導致ＦＴＡ覆蓋率僅有百分之九，大輸南韓的百分之七十覆蓋率，「我們到每個國家都要關稅，以機械業來說至少都是百分之十起跳」。

柯拔希強調，「台灣廠商要忍受關稅和匯率雙輸，再強的競爭力也會流失」，台灣在關稅上已經輸了競爭對手南韓等一大截，匯率應該跟上全球趨勢。「希望央行能跟著世界潮流走，每個國家都是這樣在保護企業」。

朱志洋則說，美中貿易戰演變為匯率戰，對以出口為導向的台灣來說，會有很大的影響，「台灣的匯率跟南韓相比，還是有一些差異」，不管是機械業、電子業，台灣的最大競爭對手還是日本、韓國，且人民幣跌破七元大關，對台灣影響甚巨，「相信我們的匯率還有貶值的空間」。