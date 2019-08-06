台商資金回台 經濟部提五項修正

2019-08-06 20:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



境外資金專法即將上路，經濟部二度預告，修正子法規當中五項重點，包括限縮投資人投資方式、支出項目並增加持股年限；對於創投或私募股權基金也增加投資對象的限制，預告期僅開放兩天，從今（6）日開始蒐集各界意見。

境外資金匯回專法預計8月15日上路，內容涉及財政部、經濟部以及金管會等三大部會，7月26日至8月2日期間預告相關子法規，然而經濟部所主管的子法規《境外資金匯回投資產業辦法》涉及實務面問題，修正部分條文後二度公告，預告期為8月6日及8月7日僅僅兩天。

針對經濟部前後版本差異，勤業眾信會計師陳惠明表示，在投資方式方面，新版子法規取消對教育、文化、醫療或長照機構財團法人的投資方式；另外也對投資方增加限制，若採設立或增資其他營利事業的方式來投資，必須要持有被投資者的股份（出資額）達4年以上。

陳惠明表示，主管機關增設持股年限規定，可能是鑑於投資人若投資後迅速處分手邊持股，將可以直接將資金變現，失去法令引導投資的效果。

另外，針對與投資計畫相關的必要支出上限下修，陳惠明表示，相對於法令中另有規定的營業用建築物支出，以及軟、硬體設備或技術支出，未特別限定用途的「必要支出」這一項是相較容易報銷的支出項目，法規將原本的30%下修為20%，意味著用途限制更為嚴謹。

對於投資人透過國內創投事業或私募股權基金進行間接投資，經濟部也新增不得購買不動產及國外金融商品、對境外事業投資的金額不能超過資本25%這兩項限制，陳惠明表示，此部分新增規定亦屬合理，專法目的是引導境外資金回台，若允許資金回台後又對外投資，也不符合本身立法目的。