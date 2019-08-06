看壞景氣？銀行提列壞帳金額大增

2019-08-06 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



銀行業上半年賺近2,000億元，但在國際政經情勢不穩下，對總體經濟看法轉趨保守，壞帳覆蓋率爆增22.33個百分點，上升到595.87%，創歷史新高，顯示銀行未雨綢繆，大量提列備抵呆帳應戰。

金管會今（6）日公布本國銀行最新營運概況，到今年6月底止，國銀放款總餘額29兆1828億元，較上月底減少147億元。金管會銀行局副局長黃光熙表示，放款減少原因，主要是政府部門減少1,140億元，因5月、6月稅收進來，政府部門會還掉貸款。

在獲利表現方面，今年上半年，國銀稅前盈餘1,927億元，比去年同期增加9.2%，除了國內總分行、大陸地區分行獲利衰退外，其餘國際金融業務分行（OBU）、海外分行獲利則大幅成長。

上半年OBU稅前盈餘518億元，比去年同期大增38%；海外分行獲利則有217億元，也大幅成長24.6%。

至於國內總分行，上半年賺1,168億元，比去年同期微減1.7%；大陸地區分行稅前盈餘23.7億元，大減14.4%。

值得注意的是，國內總分行6月單月獲利罕見的衰退9.9%，黃光熙表示，主要是利息淨收益減少，及保證等授信提存增加；他說，不是因綠能、華映、潤寅等個案，而是因銀行預先提列準備。

根據金管會資料，6月單月銀行備抵呆帳增加提列19億元、5月則增提25億元。

值得注意的是，到6月底止，逾放比率0.23%，較上月底減少0.01 個百分點，壞帳覆蓋率，也就是備抵呆帳占逾放的覆蓋率為595.87%，比上月底大幅增加22.33個百分點，也創歷史新高。

官員表示，多數放款個案都已打掉了，因此個案影響因素不大，主要是對總體經濟看法保守，趁銀行獲利不錯時，未雨綢繆。