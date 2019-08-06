香港情勢愈演愈烈 台灣金融業曝險逾兆元

2019-08-06 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



香港動盪情勢擴大，市場關注台灣金融業會否受影響，金管會公布國內金融業在香港最新曝險額度，銀行、保險及證券合計破兆元，有10,282億元。

香港反送中情勢越演越烈，甚至引發全港大罷工及不合作運動，警民衝突不斷，面對香港情勢動盪，金管會密切關注香港情勢對台灣金融業影響。

金管會今天並公布香港最新曝險情況，到6月底止，銀行授信5,647億元、投資1,705億元，合計7,352億元。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到目前為止，未接獲銀行通報有影響香港分、子行情況，營運都正常。

至於證券業，在香港投資情況，總曝險有779.54億元（不含基金投資部位）

保險業部分，在香港投資及設子公司曝險金額，合計有2,151億元，占整體資金比率0.84%，其中壽險2,134億元、產險17億元。

三業合計曝險金額有1,0282億元，比4月底的9,839億元，增加443億元，金管會主秘陳開元表示，金管會仍會持續注意後續發展。

根據金管會資料，4月底香港總曝險額度是9,839億元，6月底10,282億元，等於增加443億元；但香港反送中情勢7月以後日趨嚴重，後續曝險部位變化仍待觀察。