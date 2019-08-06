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人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

重貶變大升！新台幣勁揚1.18角 匯市發生了什麼事？

2019-08-06 16:35經濟日報 記者陳美君╱即時報導

新台幣匯率跟隨國際盤波動，其中又以人民幣匯率影響最大，今日盤中大幅震盪走勢與人民...
新台幣匯率跟隨國際盤波動，其中又以人民幣匯率影響最大，今日盤中大幅震盪走勢與人民幣如出一轍。記者曾原信／攝影
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美國再度對中國加徵關稅，人民幣匯率貶破7，美國宣布將中國列為匯率操縱國，國際金融市場方寸大亂，台北匯市今（6）日上沖下洗，先重貶後大升，大洗三溫暖。

台幣匯率早盤一度重貶逾1角，隨後跟隨人民幣匯率翻升，終場收在31.51元，升值1.18角，終結連續四個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量14.2億美元。

匯銀主管指出，新台幣匯率跟隨國際盤波動，其中又以人民幣匯率影響最大，今日盤中大幅震盪走勢與人民幣如出一轍。

估計短期內，新台幣匯率仍深受國際匯市牽動，震盪區間介於31.3~31.8元間。

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