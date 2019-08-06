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籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

父親節將至 新手爸保單規劃掌握四步驟

2019-08-06 16:21聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

父親節即將到來，據內政部統計指出，2018年台灣男性平均生育年齡為34.5歲，較27年前增加4.2歲，顯示到30世代中後期才晉升初為人父者越來越多，同時要孝養父母、養兒育女，需承擔的家庭責任與經濟壓力相對較高。富邦人壽財務精算處執行副總董采苓建議，新手爸爸保單規畫上可以掌握四大步驟。

第一步是針對醫療保障，新手爸爸應先規畫實支實付型與日額型住院醫療險及手術險，支付住院、門診或手術時可能會用到的基本醫療開銷。再透過一次給付保險金的癌症險、重大疾病險與重大傷病險，預防癌症或重大疾病可能產生的高額醫療費用。

第二步針對因意外或疾病造成的失智或失能狀態，建議新手爸爸可透過長期照顧險、類長照險與失能扶助險，轉嫁長期照顧或失能時所需的費用。可選擇具有一次給付保險金與分期給付保險金的險種，用一次給付保險金填補長期照顧當下需要的治療費用或薪資損失，以分期給付保險費支付日後每月的照顧費。根據統計，長期照顧至少要7.8年的時間，每月支出費用則包含看護費用、營養品等其他項目，若再加計通膨，總金額至少要300萬元到400萬元不等。

第三步是規畫退休生活費，算清楚退休後每個月的生活費支出要多少？建議可先以退休前每月薪水所得的7成，作為退休每月生活費的基本額；或是進一步用「我退休後想過什麼樣的生活水準？」，設定退休後的生活費目標。退休生活費必須穩定不中斷，建議以能創造穩定現金流、給付金額與時間明確的終身還本險或是年金險為主。

另外，也別忘了透過汽車保險如第三人責任保險、超額責任險，以及傷害保險，建立責任防護網，轉嫁可能因為過失責任，造成他人的財產或身體傷害的損失。閒置的資金，可選擇類全委保單或是提解型變額年金險，幫自己的退休生活品質加分。

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