國票金董座魏啟林：其他兩家純網銀恐「自己人打自己人」

2019-08-06 16:17 聯合新聞網 文章提供／遠見



國票金控董事長魏啟林 本報系資料庫 分享 facebook 長年想成立銀行增加獲利引擎的國票金，卻始終被金管會以國內銀行市場飽和打回票。這次，透過申請純網銀執照，終於得償所願。原本，在純網銀「三搶二」評比中，外界不看好「樂天國際商業銀行」能當選，但這幾天竟爆出他們才是「傳說中的第一名」。它憑什麼受評審青睞？聽聽國票金董事長魏啟林怎麼說。

純網銀「三搶二」名單於周二公布後，將來銀行與樂天國際商業銀行，不約而同於昨天招開媒體見面會。相關人士爆料，原本最不被看好的樂天國際商業銀行，反而在四位外部評審中奪得第一。

面對自家奪得好成績，樂天國際商銀籌備處負責人、同時是國票金控董事長魏啟林表示，他完全不知道成績這回事，甚至連評審是誰，都是看報紙才知道的。

國票金長年的銀行夢 終於得以實現

不過無論如何，國票金長年的宿願終於實現，它恐怕是這三支隊伍最期待招開設立銀行的記者會了。

其實，多年來國票金都有一個銀行夢。想透過併購銀行以增加獲利引擎，因此曾在2015年公開宣布收購三信商銀，市場也傳出擬併購京城銀行，最後都沒有開花結果。此次以49億資金取得一家純網銀，算是拿下金控策略藍圖的最後一塊拼圖。

「我們最缺金流平台了，多年來我們一直想有金流平台，有了純網銀，資源可以互補，資金運用效益將會是金融界最高。」魏啟林滿面春風表示。

他殷切期盼，樂天國際商銀的設立，能對金控旗下各業務，產生綜效。譬如之後票券下單後，交割銀行業務就可交由樂天國際商業銀行；短期票券由國票繼續承做，長期貸款就移給樂天國際商業銀行來做，這些就是他所說「資金運用效益是金融界最高」。

國票金支持的樂天國際商業銀行有何利基點？

對沒有本土銀行在股東會的加持，樂天國際商業銀行有何利基點？

魏啟林說，有銀行股東的純網銀，恐怕會陷入「自己人打自己人」局面。

「其他有加入純網銀隊伍的銀行，旗下各自都有網路事業部，他們會這麼慷慨的把客戶給純網銀嗎？當我有客戶時，我是要給自己，還是介紹給純網銀？」他認為其他兩家純網銀恐會出現商機被瓜分狀況。

而樂天國際商業銀行，股東結構只有國票金及樂天，除了不會自己人打自己人，更不必受到「股東間關係人交易」約束（意即股東間的交易不得有優惠條件，譬如樂天國際網銀就不能給予股東優惠放款利率），因為大部分異業結盟是透過策略聯盟方式，跨業綜效就比較有看頭。

魏啓林之前接受《遠見》專訪時就已經透漏，樂天隊已和國內「某龍頭電商」、「某龍頭物流」等業者策略聯盟，潛在客戶群就超過2000萬人次。

另外，樂天銀行在日本成立18年，從來沒因資安問題受到監理機關裁罰過，記錄傲人，這也是魏啟林當初找樂天合作的主因之一。

魏啓林說，就是避免步上南山人壽「境界系統」後塵，「如果系統不穩定，會造成社會動盪」。資安是他最懸在心上的事，「我最怕電腦百密一疏，晚上想到都睡不著。」

找上樂天合作 強強連手創造消費生態圈

而樂天也的確如他所想的，對資安非常謹慎，甚至超出他想像。在樂天還尚未與國票簽MOU（合作備忘錄）之前，就去找台灣資訊商洽談，後來樂天與國票金還早早在申請純網銀遞件時，就一同砸錢，向IBM買斷系統。

樂天國際商銀還有更強大武器在於，樂天集團以「超級點數」連結起來的生態圈，希望讓消費者食衣住行、生老病死通通在樂天生態圈裡搞定。

他以阿里巴巴為例，從經濟活動去建立生態圈，再提供消費者金融服務，樂天國際商業銀行就像是支付寶裡的餘額寶，讓消費者黏在生態圈裡，從事金融活動都將可能有點數獎勵方案、及台日、全球性的跨國生態圈串連。

魏啟林及國票金副總邱銘恩皆表示，其他家銀行系統建置多年，為因應數位化才不斷優化，但核心心臟都沒有更新，是「大核心小周邊」；而樂天國際商銀則是「小核心大周邊」，心臟是最新的。且像日本樂天銀行又有70幾家公司聯盟，共同打造出生態圈，而樂天國際商銀也將會採納樂天用生態圈打天下的模式，這才是Bank4.0競爭優勢。

樂天國際商銀預計將在明年第2季末上線，並預期做業務的第3年後，也就是拿到執照第4年損益兩平。目前開始徵才，第一階段徵60~100人，五年內徵200人。

國票金磨刀霍霍迎接新事業，究竟純網銀有什麼新玩法，明年見分曉！

（作者／沈瑜 本文出自2019.08.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）