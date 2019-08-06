親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

利奇馬颱風持續增強 一張圖看它登陸關鍵

國票金董座魏啟林：其他兩家純網銀恐「自己人打自己人」

2019-08-06 16:17聯合新聞網 文章提供／遠見

國票金控董事長魏啟林 本報系資料庫
國票金控董事長魏啟林 本報系資料庫
分享
長年想成立銀行增加獲利引擎的國票金，卻始終被金管會以國內銀行市場飽和打回票。這次，透過申請純網銀執照，終於得償所願。原本，在純網銀「三搶二」評比中，外界不看好「樂天國際商業銀行」能當選，但這幾天竟爆出他們才是「傳說中的第一名」。它憑什麼受評審青睞？聽聽國票金董事長魏啟林怎麼說。

純網銀「三搶二」名單於周二公布後，將來銀行與樂天國際商業銀行，不約而同於昨天招開媒體見面會。相關人士爆料，原本最不被看好的樂天國際商業銀行，反而在四位外部評審中奪得第一。

面對自家奪得好成績，樂天國際商銀籌備處負責人、同時是國票金控董事長魏啟林表示，他完全不知道成績這回事，甚至連評審是誰，都是看報紙才知道的。

國票金長年的銀行夢 終於得以實現

不過無論如何，國票金長年的宿願終於實現，它恐怕是這三支隊伍最期待招開設立銀行的記者會了。

其實，多年來國票金都有一個銀行夢。想透過併購銀行以增加獲利引擎，因此曾在2015年公開宣布收購三信商銀，市場也傳出擬併購京城銀行，最後都沒有開花結果。此次以49億資金取得一家純網銀，算是拿下金控策略藍圖的最後一塊拼圖。

「我們最缺金流平台了，多年來我們一直想有金流平台，有了純網銀，資源可以互補，資金運用效益將會是金融界最高。」魏啟林滿面春風表示。

他殷切期盼，樂天國際商銀的設立，能對金控旗下各業務，產生綜效。譬如之後票券下單後，交割銀行業務就可交由樂天國際商業銀行；短期票券由國票繼續承做，長期貸款就移給樂天國際商業銀行來做，這些就是他所說「資金運用效益是金融界最高」。

國票金支持的樂天國際商業銀行有何利基點？

對沒有本土銀行在股東會的加持，樂天國際商業銀行有何利基點？

魏啟林說，有銀行股東的純網銀，恐怕會陷入「自己人打自己人」局面。

「其他有加入純網銀隊伍的銀行，旗下各自都有網路事業部，他們會這麼慷慨的把客戶給純網銀嗎？當我有客戶時，我是要給自己，還是介紹給純網銀？」他認為其他兩家純網銀恐會出現商機被瓜分狀況。

而樂天國際商業銀行，股東結構只有國票金及樂天，除了不會自己人打自己人，更不必受到「股東間關係人交易」約束（意即股東間的交易不得有優惠條件，譬如樂天國際網銀就不能給予股東優惠放款利率），因為大部分異業結盟是透過策略聯盟方式，跨業綜效就比較有看頭。

魏啓林之前接受《遠見》專訪時就已經透漏，樂天隊已和國內「某龍頭電商」、「某龍頭物流」等業者策略聯盟，潛在客戶群就超過2000萬人次。

另外，樂天銀行在日本成立18年，從來沒因資安問題受到監理機關裁罰過，記錄傲人，這也是魏啟林當初找樂天合作的主因之一。

魏啓林說，就是避免步上南山人壽「境界系統」後塵，「如果系統不穩定，會造成社會動盪」。資安是他最懸在心上的事，「我最怕電腦百密一疏，晚上想到都睡不著。」

找上樂天合作 強強連手創造消費生態圈

而樂天也的確如他所想的，對資安非常謹慎，甚至超出他想像。在樂天還尚未與國票簽MOU（合作備忘錄）之前，就去找台灣資訊商洽談，後來樂天與國票金還早早在申請純網銀遞件時，就一同砸錢，向IBM買斷系統。

樂天國際商銀還有更強大武器在於，樂天集團以「超級點數」連結起來的生態圈，希望讓消費者食衣住行、生老病死通通在樂天生態圈裡搞定。

他以阿里巴巴為例，從經濟活動去建立生態圈，再提供消費者金融服務，樂天國際商業銀行就像是支付寶裡的餘額寶，讓消費者黏在生態圈裡，從事金融活動都將可能有點數獎勵方案、及台日、全球性的跨國生態圈串連。

魏啟林及國票金副總邱銘恩皆表示，其他家銀行系統建置多年，為因應數位化才不斷優化，但核心心臟都沒有更新，是「大核心小周邊」；而樂天國際商銀則是「小核心大周邊」，心臟是最新的。且像日本樂天銀行又有70幾家公司聯盟，共同打造出生態圈，而樂天國際商銀也將會採納樂天用生態圈打天下的模式，這才是Bank4.0競爭優勢。

樂天國際商銀預計將在明年第2季末上線，並預期做業務的第3年後，也就是拿到執照第4年損益兩平。目前開始徵才，第一階段徵60~100人，五年內徵200人。

國票金磨刀霍霍迎接新事業，究竟純網銀有什麼新玩法，明年見分曉！

（作者／沈瑜 本文出自2019.08.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

樂天網銀國票金控京城銀行將來銀行金管會
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美中匯率戰 上銀卓永財：新台幣應適當同步貶值

2019-08-06 15:47

拓展新南向 證交所前進越、柬招商

2019-08-06 14:37

優高收危機入市成果豐 貿易戰理財首選

2019-08-06 12:46

元大銀行推出Fund + 3.0 基金效率投資模組再創新

2019-08-06 12:24

公勝保經 獲信望愛六項大獎

2019-08-06 12:23

富邦金控臨時會通過配發特別股股息 分派逾26.24億元

2019-08-06 11:57

歡慶八八節 0050、0056 ETF連結基金申購免手續費

2019-08-06 11:08

亞幣貶幅收斂 新台幣盤中反升6.8分

2019-08-06 11:01

富邦金董座蔡明興：美中貿易戰明年11月前市場波動大

2019-08-06 10:49

保單還沒審下來卻發生事故 該怎麼辦？

2019-08-06 10:41

反送中罷工擴大 蔡明興：富邦銀香港分行啟動緊急應變

2019-08-06 10:36

新台幣開盤貶值5.2分 貶幅持續擴大

2019-08-06 09:12

受惠Fed降息 新興債擴大吸金

2019-08-06 07:59

股息再投資 凱基證券配息理財放大術

2019-08-06 07:58

銀行搶攻年輕客群 10歲以上都不放過

2019-08-06 06:01

美台利差縮小 壽險避險成本估減700億

2019-08-06 00:55

外資落跑 7月匯出千億

2019-08-06 00:55

熱錢落跑 台幣爆量32億美元

2019-08-06 00:53

熱錢撤退 匯率跌勢還沒完

2019-08-06 00:52

保險信望愛獎／南山豐收 拿下九大獎

2019-08-06 00:22

保險信望愛獎／大斬獲 台壽十獎到手

2019-08-06 00:22

王道銀 推出公益認同卡

2019-08-06 00:21

玉山AI挑戰賽 規模創高

2019-08-06 00:20

陳冲：純網銀 鯰魚效應代價大

2019-08-05 23:58

七月外資匯出千億 近九月新高

2019-08-05 23:54

蔡宏圖分享保險成功三大心法

2019-08-05 23:50

華南產險榮獲信望愛二大獎三優選

2019-08-05 23:05

保險業創新業務 鼓勵試辦

2019-08-05 23:01

蔡宏圖教戰 業務員成功三心法

2019-08-05 23:00

人民幣破7元市場嚇趴 新台幣成交量創逾10年新高

2019-08-05 20:52

中華信評：純網銀可能為台灣銀行業帶來實質創新

2019-08-05 19:55

新台幣重貶 工商團體：不健康貶值長期影響不利

2019-08-05 19:36

保險信望愛國泰金大贏家 董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎

2019-08-05 19:14

匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03

顧立雄鼓勵保險業科技創新 將公布「試辦」辦法

2019-08-05 18:52

比照銀行業 保險業試辦機制將上路

2019-08-05 18:44

台灣人壽及台壽保產險榮 獲保險信望愛十大獎項肯定

2019-08-05 18:32

Richart優惠利率1％ 適用額度降至50萬元

2019-08-05 18:22

外資又落跑 7月淨匯出千億元

2019-08-05 18:08
看更多

熱門文章

匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03

人民幣破7元市場嚇趴 新台幣成交量創逾10年新高

2019-08-05 20:52

純網銀審查幕後 「將來銀行」不是最後一名

2019-08-05 17:44

人民幣貶破七…台灣代工廠「鬆口氣」

2019-08-06 00:56

鴻海7月營收3,980億元 創歷年同期新高

2019-08-05 20:02

業績最好的星巴克在花蓮 累計營業額破6千萬

2019-08-05 19:36

貨幣貶值 電子製造商進補

2019-08-06 01:05

貨幣戰來了 孫明德：台灣出口商當心「空歡喜」

2019-08-06 09:25

人民幣破7 外銀：市場自然反應還可能到7.2

2019-08-06 08:42

溫和調整 基本工資預期漲5%

2019-08-05 23:32

面板雙虎第2季續虧 群創友達上週遭外資賣超

2019-08-05 18:55

人民幣、台幣大貶 雙A獲利恐遭侵蝕

2019-08-06 01:04

陳冲：純網銀是業務非機構 開放當鯰魚的代價太大

2019-08-05 17:04

楊應超看貨幣戰：美中最快本周發穩定信心聲明

2019-08-06 11:26

新台幣開盤貶值5.2分 貶幅持續擴大

2019-08-06 09:12

新台幣重貶 機械鋼鐵廠乘機搶單

2019-08-06 01:03

新台幣重貶 工商團體：不健康貶值長期影響不利

2019-08-05 19:36

熱錢撤退 匯率跌勢還沒完

2019-08-06 00:52

反送中罷工擴大 蔡明興：富邦銀香港分行啟動緊急應變

2019-08-06 10:36

台開「新天堂樂園」吸人潮 貨櫃星巴克7月營收全台之冠

2019-08-06 10:42

離岸風電國產化 跨大步

2019-08-05 22:54

力抗進口車 汽車業促引擎關稅減半

2019-08-05 23:33

勞動部：108年時薪平均169元 教師最高304元

2019-08-05 17:28

法人認為：美元變數多 人民幣不宜長期持有

2019-08-05 22:36

銀行搶攻年輕客群 10歲以上都不放過

2019-08-06 06:01

熱錢落跑 台幣爆量32億美元

2019-08-06 00:53

進口車大軍壓境 國產車促降引擎進口關稅

2019-08-05 23:17

砷化鎵三雄 全新穩懋宏捷科7月營收亮眼

2019-08-05 21:39

內部風險降溫 川普加大對陸施壓力道

2019-08-06 09:54

保險信望愛國泰金大贏家 董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎

2019-08-05 19:14

韓國基本工資已是台灣2倍多 勞動部只求「溫和調漲」5％

2019-08-05 20:25

外資又落跑 7月淨匯出千億元

2019-08-05 18:08

寶齡富錦腎臟新藥 三期人體臨床試驗啟動收案

2019-08-05 17:30

歡慶八八節 0050、0056 ETF連結基金申購免手續費

2019-08-06 11:08

昇華大股東 申讓全部持股

2019-08-05 23:26

美台利差縮小 壽險避險成本估減700億

2019-08-06 00:55

鴻海優化管理 陸廠導入AI辨識

2019-08-06 00:00

陳冲：純網銀 鯰魚效應代價大

2019-08-05 23:58

外資落跑 7月匯出千億

2019-08-06 00:55

陸上變電站一口價包給東元 CIP拚國產化：能超買就超買

2019-08-05 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top