基金經理人：三大理由支撐 NASDAQ長多不變

2019-08-06 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



7月底美國聯準會（Fed）降息1碼，為2008年以來首度降息，但美國總統川普再度推文，宣佈將自9月1日起對3,000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，美中貿易關係再度緊張；富邦NASDAQ-100基金經理人楊貽甯表示，在基本面提供下檔支撐、年內仍有降息可能及股市估值尚屬合理等三大理由支撐下，儘管不確定性帶來短線波動，中長線仍對美國科技類股維持正面展望。

楊貽甯指出，降息1碼僅符合原先市場最低估值，且Fed聲明內容修正市場對後續大幅降息的樂觀預期，加上川普再度推文宣佈將自9月1日起對3,000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，美中貿易關係再度緊張，造成美股及國際金融市場表現震盪。雖然Fed降息立場不如預期，但因本次降息1碼，事前市場已大致反映，短線利多出盡調節，尚屬正常現象。

在降息後，楊貽甯預期，市場焦點將轉向第2季財報表現，截至7月底，S&P500指數成分股目前公布的225家中，近8成優於預估，且Apple財報亮眼，無論是營收、每股盈餘或下一季財測，都優於市場預期。

整體上來看，本次屬預防性降息，並非真正因應經濟衰退或通縮，旨在預防未來經濟風險。由於美國經濟仍舊穩健，就業市場強勁，預期基本面仍提供股市下檔支撐。

另一方面，儘管市場對後續降息預期下降，但由於7月底美中貿易談判暫無明確結果，預期爭議或將維持一段時間，加上近期英國脫歐疑慮及全球經濟增速放緩，基於國際政經風險的不確定性，Fed仍有可能於年內(或於12月)再降息一次，美債殖利率上揚空間可能有限。因此，基於經濟穩健加上降息機會猶在，在短線市場調節後，預期股、債市後續仍有表現空間，第4季行情並不看淡。

若從評價面觀察，截至8月1日的NASDAQ指數本益比約31.9倍，就近10年來看，尚落於中段區間，且低於近5年均值約33.4倍，顯示估值仍舊合理，股市尚未過熱。

在產業上，由於半導體下半年展望轉好，蘋果下一季財測不俗，加上經濟基本面支撐、以及年底仍有降息預期，楊貽甯維持對美股第4季正面的展望；加上AI仍是產業趨勢，其中5G更在全球的商轉應用上持續加速推進，因此近期股市高檔修正後，仍可逢低配置美國科技類股。