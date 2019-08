元大銀行推出Fund + 3.0 基金效率投資模組再創新

2019年的股債匯市均呈現上下劇烈波動,投資人紛紛尋找獲利較好的投資產品或工具。元大銀行表示,市場波動度大時,「資產配置」加上「紀律投資」為最智慧的投資概念。元大銀行2013年獨家推出「Fund+好投家」智慧理財術,結合資產配置概念及紀律投資精神之智慧型基金投資術,即是兼具二者的最佳投資工具。今(2019)年8月上市的「Fund+3.0」是業界首創循環轉入法,更是善用紀律投資、節費更省時的三贏策略。

元大銀行「Fund+好投家」智慧理財術,為客戶先單筆申購一檔波動較低的基金(母基金),並設定以定期、定價或複合自動轉入的方式,將母基金的資產轉入波動較高的基金(子基金,最多可設定3檔),藉由投資母基金讓客戶資產穩健的成長;同時透過投資子基金分散佈局的方式,降低客戶投資風險,以達到更豐厚獲利及資產配置的雙重效益。

2019年8月,元大銀行更推出「Fund+3.0」,採取循環轉入法,讓獲利的子基金能停利轉回穩健配置的母基金,此外,母基金轉入子基金更可加設下跌加碼投入的智慧機制,「Fund+3.0」不僅加強逢低加碼轉入的紀律功能,還可用相對低廉的成本自動轉回母基金,達到紀律、節費、省時的三贏策略。

投資大師華倫.巴菲特一生奉行的除了紀律之外,還分享了一生致富之道─在別人恐懼時貪婪,在別人貪婪時恐懼(You should get greedy when others are fearful and fearful when others are greedy)。「Fund+3.0」恰恰貫徹了投資大師的中心思想,循環轉入(紀律)、逢低加碼轉入(在別人恐懼時貪婪)與逢高停利轉回(在別人貪婪時恐懼) ,為投資人最佳的投資工具。