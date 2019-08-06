元大銀行推出Fund + 3.0 基金效率投資模組再創新

2019-08-06 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



2019年的股債匯市均呈現上下劇烈波動，投資人紛紛尋找獲利較好的投資產品或工具。元大銀行表示，市場波動度大時，「資產配置」加上「紀律投資」為最智慧的投資概念。元大銀行2013年獨家推出「Fund+好投家」智慧理財術，結合資產配置概念及紀律投資精神之智慧型基金投資術，即是兼具二者的最佳投資工具。今(2019)年8月上市的「Fund+3.0」是業界首創循環轉入法，更是善用紀律投資、節費更省時的三贏策略。

元大銀行「Fund+好投家」智慧理財術，為客戶先單筆申購一檔波動較低的基金（母基金），並設定以定期、定價或複合自動轉入的方式，將母基金的資產轉入波動較高的基金（子基金，最多可設定3檔），藉由投資母基金讓客戶資產穩健的成長；同時透過投資子基金分散佈局的方式，降低客戶投資風險，以達到更豐厚獲利及資產配置的雙重效益。

2019年8月，元大銀行更推出「Fund+3.0」，採取循環轉入法，讓獲利的子基金能停利轉回穩健配置的母基金，此外，母基金轉入子基金更可加設下跌加碼投入的智慧機制，「Fund+3.0」不僅加強逢低加碼轉入的紀律功能，還可用相對低廉的成本自動轉回母基金，達到紀律、節費、省時的三贏策略。

投資大師華倫．巴菲特一生奉行的除了紀律之外，還分享了一生致富之道─在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼（You should get greedy when others are fearful and fearful when others are greedy）。「Fund+3.0」恰恰貫徹了投資大師的中心思想，循環轉入（紀律）、逢低加碼轉入（在別人恐懼時貪婪）與逢高停利轉回（在別人貪婪時恐懼） ，為投資人最佳的投資工具。