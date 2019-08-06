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公勝保經 獲信望愛六項大獎

2019-08-06 12:23經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

素有「保險奧斯卡」美譽的「保險信望愛獎」頒獎典禮，5日在台北國父紀念館盛大舉辦，公勝保險經紀人公司憑藉著專業經營、落實公益及教育貢獻等優異表現，今年再度榮獲肯定，勇奪信望愛六項大獎。

公勝保經總經理蔡聖威表示，回顧過去八屆信望愛獎，公勝保經總共囊括61座獎項，可說是業界最大贏家。去年榮獲「年度最佳保險公司」特別獎；今年拿下「最佳保險專業獎（輔助人組）」、「最佳社會責任獎（輔助人組）」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通訊處獎（壽險組）」、「最佳專業顧問獎（壽險外勤組）」、「最佳專業顧問獎（壽險內勤組）」等六項大獎。

有保險模範生之稱的公勝保經，蟬聯最佳保險專業獎八連霸，無非是至高的肯定與榮耀。

今年公勝保經三箭齊發，順應保險科技浪潮、運用科技助威，斥資挹注軟硬體設備升級，推出城鄉發展計畫，輔以「制度升級」，推出鼓勵跨區、跨事業部、跨職階增員、推薦、輔導的「增多利」增員計畫，突破傳統「通訊處」「分公司」的經營模式，協助旗下業務夥伴全方位開展行銷與增員獵才計畫，讓行銷方式不受地域限制，致力打造優質創業平台。

公勝保經今年第五度榮獲最佳社會責任獎，一直以來秉持著「不只是保險，我們分享愛」的經營理念，身體力行「社會型企業」願景，並成立「公勝文教公益信託」、組成「公勝志工團」，善盡企業社會責任，成為帶來幸福快樂的企業。

展望未來，公勝保經將堅守信念、持續投入資源、培訓更多夥伴升級為國際認證財務顧問師（RFC），預計2019年底培訓的RFC人數將突破300位，陪伴客戶實現人生不同階段的理財藍圖規劃外，亦將持續善盡企業社會責任，為社會帶來正向的能量與溫暖。

公勝保經董事長蔡文俊(右三)、總經理蔡聖威(右二)與獲獎同仁合影。 圖／公勝保經...
公勝保經董事長蔡文俊(右三)、總經理蔡聖威(右二)與獲獎同仁合影。 圖／公勝保經提供
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