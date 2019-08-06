富邦金控臨時會通過配發特別股股息 分派逾26.24億元

2019-08-06 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



富邦金控今天舉行108年股東臨時會，通過107年度盈餘分配修正案，配發特別股股息，甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率3.6%，合計特別股股息分派金額逾26.24億元。

富邦金控董事長蔡明興表示，原公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，因此6月14日富邦金控股東常會通過原107年度盈餘分配案，暫不配發特別股股息，先修正公司章程。

今天富邦金控召開臨時股東會，依據修正後的公司章程及相關規定調整特別股股息分派，通過甲種特別股及乙種特別股之股息配發。

富邦金控甲種特別股6億股，按發行價格60元，特別股股息年率為4.1%計算，分派金額14.76億元；乙種特別股6.6666億股，按發行價格60元，特別股股息年率3.6%計算，分派金額11.48億餘元，合計分派金額逾26.24億元。今日股東臨時會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

蔡明興表示，富邦金控積極維護股東權益，落實永續經營，致力於普通股與特別股股利配發的穩定性，期望健全資本來源以作為公司長期成長的後盾。

蔡明興也指出，2019上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等多重議題影響，富邦金控各子公司仍穩健成長，持續締造經營佳績，富邦金控今年上半年蟬聯金控業每股獲利王。

展望未來，蔡明興表示，富邦金控將持續耕耘台灣市場及拓展亞洲區域佈局，落實風險控管，追求長期穩健成長，並積極投入金融科技創新，期許成為業界金融科技領航者。