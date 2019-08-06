歡慶八八節 0050、0056 ETF連結基金申購免手續費

2019-08-06 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



八八節即將到來，適逢台股大跌，想逢低布局的投資人可以留意買點；元大投信表示，響應八八節活動，該投信今年推出國民ETF「元大台灣50（0050）」、「元大高股息（0056）」的ETF連結基金後，8月7日至9日將開放「定期定額申購免手續費」優惠，呼籲有興趣的投資人把握機會。

有國民ETF之稱的「元大台灣50」和「元大高股息」，是許多投資人納入資產配置的標的之一，元大投信在今年推出相關ETF的「ETF連結基金」後，最大優勢是有別於ETF必須以「張」為單位，單筆投入門檻高，ETF連結基金可以小額申購，單筆最低10,000元起，定期定額最低3 ,000元起，不論是想退休理財或新手爸爸，都能善用ETF連結基金開啟理財第一步。

元大投信表示，8月7日至9日下午16:00時止，凡透過元大投信基金理財網或元大投信APP（元大FundTech），申購元大台灣卓越50 ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金，以及元大富櫃50 ETF連結基金，均享有定期定額計畫終身免手續費優惠；並以新申購為限，壽星優惠方案、轉申購、舊契約變更扣款基金等恕不適用。