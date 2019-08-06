歡慶八八節 0050、0056 ETF連結基金申購免手續費
八八節即將到來，適逢台股大跌，想逢低布局的投資人可以留意買點；元大投信表示，響應八八節活動，該投信今年推出國民ETF「元大台灣50（0050）」、「元大高股息（0056）」的ETF連結基金後，8月7日至9日將開放「定期定額申購免手續費」優惠，呼籲有興趣的投資人把握機會。
有國民ETF之稱的「元大台灣50」和「元大高股息」，是許多投資人納入資產配置的標的之一，元大投信在今年推出相關ETF的「ETF連結基金」後，最大優勢是有別於ETF必須以「張」為單位，單筆投入門檻高，ETF連結基金可以小額申購，單筆最低10,000元起，定期定額最低3 ,000元起，不論是想退休理財或新手爸爸，都能善用ETF連結基金開啟理財第一步。
元大投信表示，8月7日至9日下午16:00時止，凡透過元大投信基金理財網或元大投信APP（元大FundTech），申購元大台灣卓越50 ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金，以及元大富櫃50 ETF連結基金，均享有定期定額計畫終身免手續費優惠；並以新申購為限，壽星優惠方案、轉申購、舊契約變更扣款基金等恕不適用。
元大投信補充，「ETF連結基金」指基金淨資產90%以上，投資於某檔ETF為主要投資標的，其三大優勢包括：一，交易方便免選股，提高投資效率、二，交易管道多元化，小額投資方便、三，同時提供不配息和配息的扣款級別，投資人可依自身需求進行選擇。
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