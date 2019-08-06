富邦金董座蔡明興：美中貿易戰明年11月前市場波動大

2019-08-06 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦金今（6）日上午召開股東會臨時會，董事長蔡明興致詞時表示，他認為中美貿易戰會恐怕還會持續下去，照目前情況來看，在美國明年11月總統大選前，都不會有什麼結果，他展望未來市場波動會非常大，富邦金及富邦人壽在投資上會更小心謹慎因應。

同時今日股東臨時會主要議題是通過甲種與乙種特別股的配息案，有股東提案希望甲、乙種特別股的起算日拉齊一致，蔡明興也表示，「願意從善如流」讓二次特別股計息期間與起算日一致，因此乙種特別股將從原本的預計的發放290天多出一天，變291天。

最後股東臨時會通過甲種特別股股息不變，發放滿一年365天共計14億7600億元，每股配發2.46元；而乙種特別股從原先的11億4409萬元，提高一天至11億4803萬元，約增加將近400萬元股息。每股配發股息從1.716元提高至1.72元左右。

蔡明興也指出，2019上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等多重議題影響，富邦金控各子公司仍穩健成長，持續締造經營佳績，富邦金控今年上半年蟬聯金控業每股獲利王。富邦金累計上半年稅後盈餘達108.32億元，每股盈餘2.7元，EPS仍居金控第一。

富邦人壽今年前6月初年度保費收入（FYP）達1170億元，較去年同期成長22%；總保費收入為3106億元，較去年同期成長14%；因保費收入強勁成長使得承保相關費用較高，但投資收益表現穩定。

同時有小股東質疑特別股為何不在上次股東常會修章後就通過，還要再開股東時會，富邦金總經理韓蔚廷特別說明，有詢問過律師，建議更穩健保守，因為章程對於前期未分派盈餘能否發特別股股利是有爭議的，若常會通過直接用特別提案方式進行，未經董事會再一次同意，程序上可能未來怕會有爭議，因此徵詢律師過後決定先修章，再開董事會，提新的股東臨時會上討論 。

針對特別股案，蔡明興表示，由於原公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，因此6月14日富邦金控股東常會通過原107年度盈餘分配案，暫不配發特別股股息。

公司章程修正案已於股東常會當天順利通過，因此於今日召開臨時股東會，依據修正後之公司章程及相關規定調整特別股股息分派，通過甲種特別股及乙種特別股之股息配發。

蔡明興表示，富邦金控積極維護股東權益，落實永續經營，致力於普通股與特別股股利配發之穩定性，期望健全資本來源以作為公司長期成長之後盾。未來也將秉持相同的精神，持續實踐對股東的承諾。

展望未來，富邦金控將持續耕耘台灣市場及拓展亞洲區域布局，落實風險控管，追求長期穩健成長，並積極投入金融科技創新，期許成為業界金融科技領航者。