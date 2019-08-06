保單還沒審下來卻發生事故 該怎麼辦？

2019-08-06 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



保單還未審核下來，就已經享有保障了嗎？如果在保單審核期間發生保險事故，該怎麼爭取自己權益？

錠嵂保經6日提醒，各險種的保障起始日皆不同，民眾簽約時應先充分理解，保單審核期間若發生保險事故，可先將相關單據收集，待保單核保後，透過專業的保險從業人員，依據權益理賠申請。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示，各險種的生效日，依保單條款而有所不同，保險契約的生效日，可以回溯到簽下要保書、保費付款授權書的那一天，也就是所謂的要保日期。

舉例來說，6月１日簽署要保文件，對健康告知事項無不實告知，業務員按程序送件審核，保戶的保障權利就會被保留，不管核保期間拉多長，保障起始日都是從6月１日開始。

保單審核期間，若發生保險事故（意外或疾病），保險公司可能會採取契約撤銷、加註除外責任、或是該事件不理賠等措施，這時候就需要保險專業人員，在事故發生後，能夠立即為保戶爭取權益。

錠嵂保經近期就有一名保戶，核保期間發生意外事故。該名保戶在5月幫自己規劃了一份台壽失能險， 6月2日上班途中，遇上嚴重車禍，造成腳跟、腳底板嚴重傷害， 6月6日保險公司對保戶發出抽檢體檢照會，因車禍住院的保戶根本無法進行體檢，因此錠嵂與保險公司協商，以生調及車禍事故三聯單來代替抽樣體檢。

這名保戶發生車禍的時間在投保日期之後，雖然保單還沒審核下來，但在錠嵂保經協助爭取不做批註除外的原條件承保之下，順利於7月9日核保通過，讓保戶可安心養病。

趙惠仙表示，意外及疾病的發生無人可以預測，專業的保險經紀人能夠協助保戶，依據事故情形原因，評估可爭取的空間條件，主動向保險公司協商，按「原保障內容及理賠條件不變」或「爭取承保及理賠條件」等方式，幫助保戶取得應有的保障，捍衛保戶應有權益，這也是保險從業人員的價值所在。

要保書送審後，保險公司會依據「投保人之年齡、健康情況、病歷及職業」等因素，評估該保戶的身體狀況，進行危險程度分類承保或照會（體檢、補相關醫療證明文件、補填問卷等），如果有體況問題隱匿未告知，保險公司按規定，有權力可解除契約。

錠嵂保經建議，民眾應在身體健康時，預先規劃保險，如此能獲得較為完善的承保條件，等身體有狀況或體檢出現紅字才想起保險，可能會因為體況不良，面臨加費、特約、除外、觀察、甚至拒保，無法獲得預期中的保障。