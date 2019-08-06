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反送中罷工擴大 蔡明興：富邦銀香港分行啟動緊急應變

2019-08-06 10:36經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富邦金董事長蔡明興表示，富邦銀行（香港）目前在香港的所有分行都還在持續運作中，而...
富邦金董事長蔡明興表示，富邦銀行（香港）目前在香港的所有分行都還在持續運作中，而且已有訂定緊急應變方案，一些Key Person都會在香港地鐵封鎖前7時30分到公司。本報系資料庫
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富邦金今（6）日上午召開股東時會，有小股東擔心目前香港「反送中」擴大成全面罷工活動，是否將對香港分行的影響？富邦金董事長蔡明興上午回應表示，富邦銀行（香港）目前在香港的所有分行都還在持續運作中，而且已經有訂定緊急應變方案，一些Key Person（關鍵人物）都會在香港地鐵封鎖前7時30分到公司。

但是蔡明興也表示，他也憂心罷工長期下去會受不了，每天都這樣是會造成較大影響，會持續密切關注，將採取各項因應方式。

據了解真正響應參與罷工並不多，至少香港銀行跟市場運作都還是正常，金融是穩定的，會密切注意。至於海外投資如何評估？他說會拫據潛力跟預期風險作適當的評估。目前國外籌資大部份都是債券，基本上還是以領息為主，若資金成本3%，希望把大部份資產「鎖」在4~5%收益差距上商品，降低風險高資產的部位。

富邦金是在2003年用近140億新台幣收購香港上市公司、港基國際銀行75％普通股股權，當時是台灣金融史上最大的海外收購案，富邦金控將港基銀行改名為富邦銀行（香港），並透過富邦銀行（香港）再投資廈門商銀，使其成為富邦金100％子公司。

2017 年 11 月，富邦金董事會通過受讓富邦銀行 (香港) 所持有的廈門銀行普通股，2018 年 11 月底，由富邦金控直接持有廈門銀行股權。

此外今年2月富邦金董事會也通過將參與旗下100%全資子公司香港富邦人壽現金增資，總金額達到港幣7億元（約新台幣27.59億元），主要做為日後營運資金用途，香港子公司自2016年開業後，母公司連三年增資，這次增資後總股本港幣19.75億元。

今年6月香港首次發生反送中時，蔡明興當時表示，觀察到港幣隔夜拆款利率跳上來很多，將關注資金匯出香港的壓力，富邦金旗下銀行在香港有子行及快 30 個分行，對變化審慎觀察。

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