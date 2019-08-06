新台幣開盤貶值5.2分 貶幅持續擴大

2019-08-06 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（6）日早盤以31.680元兌1美元，貶值5.2分開出。

受到貿易戰升溫影響，全球股匯大震盪，新台幣昨日終場爆量重貶2.52角，以31.628元兌1美元作收。

今早台北股匯雙殺，新台幣以貶值5.2分開出之後，貶幅持續擴大，目前貶值1.12角，來到31.717元價位。