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柯文哲與蔣渭水的距離 從組「臺灣民眾黨」說起

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰？

新台幣開盤貶值5.2分 貶幅持續擴大

2019-08-06 09:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（6）日早盤以31.680元兌1美元，貶值5.2分開出。

受到貿易戰升溫影響，全球股匯大震盪，新台幣昨日終場爆量重貶2.52角，以31.628元兌1美元作收。

今早台北股匯雙殺，新台幣以貶值5.2分開出之後，貶幅持續擴大，目前貶值1.12角，來到31.717元價位。

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