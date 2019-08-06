受惠Fed降息 新興債擴大吸金

2019-08-06 07:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



上周美中貿易談判不如預期，美國總統川普宣布對中國價值3,000億美元的進口商品加徵新關稅，避險資金湧入公債，推升全球政府債券上漲；從資金流向的角度觀察，高收益債上周略為失血，淨流出8.5億美元，投資等級債與新興市場債則皆呈淨流入狀態，其中新興市場債更擴大吸金，以23億美元居債市之冠。

安聯投信指出，市場密切關注的聯準會（Fed）FOMC會議在上周落幕，並做出調降聯邦基準利率1碼的決策，然而Fed主席鮑爾表示此次降息為貨幣政策中期調整，非一系列降息循環的開始，市場預期落空，風險性債券如全球高收益債券上周走勢近乎持平，然而後續發生的美中貿易摩擦升級推升市場避險情緒，全球政府債券單周上漲0.63%。

在歐洲市場部分，受到美國Fed降息影響，投資人對於歐洲央行降息期待進一步加深，並使得德國10年期公債殖利率上周持續下探，收在-0.45%，接下來應持續注意歐洲央行是否會在9月會議採取進一步的寬鬆作為。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美中貿易爭端再起，下半年成長動能受到挑戰，然而綜觀各國經濟及產業體質，美國仍居其中全球龍頭地位。

在7月31日的Fed會後記者會上，主席鮑爾表示此次的降息主要是抵禦經濟下行的可能風險，並指出美國整體經濟包括勞動市場及通膨表現仍佳，加上近期公布的美國第二季GDP也有優於預期的表現，顯示基本面沒有太大的問題，故在布局全球市場時，美國相關資產仍是投資人相對穩健的選擇。

謝佳伶表示，隨著Fed降息政策的實施，政府公債殖利率持續下降，其中具指標地位的美國10年期公債殖利率在上周再次跌破2%，而此低利表現除了影響投資息收外，價格的上揚也提高了此時投資公債的成本；相較之下，高收益債不但有更佳的息收報酬機會，價格面也更具吸引力，而作為全球經濟火車頭的美國企業所發行之高收益債券，自然更是優選標的。

謝佳伶表示，在Fed宣布降息一碼之後，市場密切觀察歐洲央行是否會在9月跟進，故利率風險也成為此時投資債券不可忽略的首要課題；對此，若可選擇存續期在1.5至2年左右的美國短年期高收益債，利率風險上便可有效得到控制。

此外，因美國銀行目前對企業貸款標準依舊相對寬鬆，相關債券違約率有望維持續低，此時若鎖定信評在B、BB以上等級，且為獲利狀況良好的美國企業所發債券，違約風險更可進一步降低。