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軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

股息再投資 凱基證券配息理財放大術

2019-08-06 07:58經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台股進入除權息旺季，根據公開資訊觀測站最新的資料統計，今年上市櫃公司預計將配發總計約1.4兆元的現金股息凱基證券建議，投資人可運用手上的股息收入再投資，有機會進一步提升整體資產報酬表現。投資人在獲配股息後，可洽詢凱基證券的理財專員，協助檢視整體資產配置狀況，妥善運用股息，創造獲取穩定收益的機會。

投資人拿股息再投資，除了加碼原有的股票標的，投資基金也是一個選項。投資人可以挑選一些與未來趨勢相關熱門題材的基金，例如5G概念、AI機器人等。在市場擔憂中美貿易戰可能引發景氣衰退時，如果想要獲取穩定的收入，也可選擇相對安全的投資等級債券基金或者良好避險的新興市場債券配息基金。此外，配置些黃金基金對抗風險也是一個可參考的投資方向。

凱基證券表示，投資期繳的保單是屬於中長期的規劃，投資人可檢視自己的保障狀況，在醫療、失能、長照方面是否有需要補強的地方，利用這筆股息收入幫自己多帶來一些穩定的保障。凱基證券建議投資人先了解自己的需求及能力，選購適合的保險商品，定期檢視保單並在預算內填補保障缺口，以確保投資在足夠的保障上。凱基證券全方位的理財服務，除國內外股票、基金，也提供保險等各式商品，讓投資人能為自己選擇最合適之資產配置。

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