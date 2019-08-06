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美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

銀行搶攻年輕客群 10歲以上都不放過

2019-08-06 06:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

暑假來臨，銀行也展開新一波搶客大戰，想方設法爭取年輕人的眼球，從運動、電競賽事、網路直播票選到理財營隊等，各銀行動作頻頻，讓年輕人感受嶄新的銀行業形象，等於從10歲（小四生）起即開始經營，搶攻年輕客群。

近年銀行與社群合作（例如，Line官方帳號）、數位帳戶到信用卡（網購、旅遊）等，在產品力與服務力上持續加強與年輕人的溝通力道，在品牌形象上，則主推多數年輕人喜歡的運動賽事及長期經營的兒童理財營，加上近期正夯的直播平台、電競等，則成為銀行業的新戰場。

永豐銀行去（2018）年推出首張運動類型信用卡「永豐SPORT卡」後，即主推運動賽事贊助，包括世界霹靂舞公開賽、女子路跑等，今（2019）年則贊助政大雄鷹盃籃球賽，同時贊助球隊的球衣，讓運動品牌形象向下扎根、結合品牌形象；在SPORT卡及各類卡片的共同帶動下，也讓永豐銀行今年上半年度發卡量較同期成長1倍以上。

兆豐銀行則舉辦總獎金30萬元的電競大賽，兆豐銀行張兆順董事長在頒獎後表示，近年來電競運動篷勃發展，透過電競賽貼近年輕族群，認識兆豐銀行。兆豐銀行也同步加碼推出Garena、My Card、So-Net 以及Gash商城「四大遊戲通路」刷卡最高6%回饋的超值優惠，讓玩家可盡情儲值買道具。

永豐銀行推出「永豐SPORT卡」，即主推運動賽事贊助，包括世界霹靂舞公開賽、女子...
永豐銀行推出「永豐SPORT卡」，即主推運動賽事贊助，包括世界霹靂舞公開賽、女子路跑等，今（2019）年則贊助政大雄鷹盃籃球賽，同時贊助球隊的球衣，讓運動品牌形象向下扎根、結合品牌形象。圖／永豐銀行提供
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兆豐銀行電競大賽，兆豐銀行電競大賽，董事長張兆順（左二）出席觀賽頒獎。銀行同仁扮...
兆豐銀行電競大賽，兆豐銀行電競大賽，董事長張兆順（左二）出席觀賽頒獎。銀行同仁扮賽車女郎超吸睛。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行電競
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