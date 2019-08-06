銀行搶攻年輕客群 10歲以上都不放過

2019-08-06 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



暑假來臨，銀行也展開新一波搶客大戰，想方設法爭取年輕人的眼球，從運動、電競賽事、網路直播票選到理財營隊等，各銀行動作頻頻，讓年輕人感受嶄新的銀行業形象，等於從10歲（小四生）起即開始經營，搶攻年輕客群。

近年銀行與社群合作（例如，Line官方帳號）、數位帳戶到信用卡（網購、旅遊）等，在產品力與服務力上持續加強與年輕人的溝通力道，在品牌形象上，則主推多數年輕人喜歡的運動賽事及長期經營的兒童理財營，加上近期正夯的直播平台、電競等，則成為銀行業的新戰場。

永豐銀行去（2018）年推出首張運動類型信用卡「永豐SPORT卡」後，即主推運動賽事贊助，包括世界霹靂舞公開賽、女子路跑等，今（2019）年則贊助政大雄鷹盃籃球賽，同時贊助球隊的球衣，讓運動品牌形象向下扎根、結合品牌形象；在SPORT卡及各類卡片的共同帶動下，也讓永豐銀行今年上半年度發卡量較同期成長1倍以上。