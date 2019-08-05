華南產險榮獲信望愛二大獎三優選

2019-08-05 23:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



第21屆「保險信望愛獎」頒獎典禮於5日精采落幕，華南產險本次在眾多參賽作品中，勇奪「最佳商品創意獎-風速及降雨量參數木瓜保險暨棚架網室附加條款」、「最佳通訊處獎-南港通訊處」二項大獎，並獲得「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」以及「最佳專業顧問獎-法務暨法令遵循部高琮程總法遵」三項優選，表現傑出。

華南產險長期穩健經營，以全方位保險專業服務為目標，近年屢次獲得「保險信望愛獎」的肯定，仍不斷精益求精，致力於創新商品研發與提升品質服務，希望以持續的熱情、創新思維發展來尋求突破，以回饋社會大眾，朝向「客戶首選、員工喜愛的幸福企業」邁進。

本次獲獎的「最佳商品創意獎」，是以「華南產物風速及降雨量參數木瓜保險暨棚架網室附加條款」奪得獎項。木瓜參數保險為天氣參數型保險，首創同時承保農作物及其農業設施（棚架網室），依主商品可單獨投保「風速參數」或「風速及降雨量參數」，附加條款則提供風速參數的保障範圍，理賠作業採用即時氣象數據，具有快速簡便、公正客觀的特性，有助於農民儘速復耕。

而最熱門的「最佳通訊處獎」，由「南港通訊處」抱走獎盃。南港通訊處成立近八年，是一支活潑熱情、充滿幹勁與向心力的營業團隊，並以主動出擊成為「服務最佳、客戶首選」的產險公司為職志，同心協力迎接每一天的挑戰。