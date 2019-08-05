AIA友邦人壽第七度榮獲信望愛最佳商品創意優選

2019-08-05 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



AIA友邦人壽針對目標客群現況，以「All in One」的概念開發「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」，涵蓋身故、祝壽、失能以及老年醫材購置補助的保障內容，獲現代保險信望愛獎肯定，榮獲第21屆「最佳商品創意獎」優選之殊榮。此為AIA友邦人壽第七度獲此獎項的肯定。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，創新不是口號，創新更需要結合保險的保障真諦，才能協助民眾完成全方位保險保障規畫。保險本身是轉嫁風險的有力工具，又具有資產傳承的功能，如何結合保險的不同保障面向，「打造出能讓民眾信賴與依靠的商品，進而擁有更健康、更長久的美好的生活，是我們保持不斷創新的原動力」。

中高資產族群對保險規畫的期望，除追求資產穩定成長，亦希望意外事故發生時能不對家庭生活品質產生影響，避免啃蝕所積累的財富、或影響到他們為下一代所安排的資產保全與傳承。

「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」提供意外失能、特定意外身故、失能扶助、豁免保費等多面向保障，協助提早做好轉嫁意外失能威脅。且其「回饋分享金」的機制，讓保戶有機會透過宣告利率機制達到資產成長的目的，做好對抗通膨、累積資產及資產傳承的準備。

「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」獲得評審肯定的另一項特色，是提供「所有給付項目皆有機會隨宣告利率增加而變大」的商品功能，而非僅有壽險部分會隨宣告利率增加而變大。