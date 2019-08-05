遠雄人壽 獲保險信望愛三項大獎

2019-08-05 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



保險業界年度盛事「保險信望愛獎」於8月5日假國父紀念館舉辦第21屆頒獎典禮。遠雄人壽憑藉優秀業務團隊、通路策略、專業商品，在眾多壽險公司激烈競爭中脫穎而出。由繆敬衍處經理領軍的展宏營業處獲頒「最佳通訊處獎」，公司類獎項榮獲「最佳通路策略獎」優選肯定，另外以「保安心B型重大傷病一年定期健康保險附約」第十次奪下「最佳商品創意獎」，再度寫下令人激讚的光榮紀錄。

在花蓮後山深耕17年的遠雄人壽展宏營業處首次參賽就拿下「最佳通訊處獎」大獎，在處經理繆敬衍帶領下，團隊展現強大的業務力與增員力，不斷注入年輕新血，第13個月人員定著率高達95%，更連續多次拿下全國最佳營業處大獎，增員、育成、業績三者並進，足以作為花蓮保險業的標竿團隊。

繆敬衍堅持「精準來自於完美，完美來自於苦練」的培育人才理念，他強調增員就是要做大、做強、做精，並以自身發展經驗結合公司資源，孕育出良好的SOP培訓機制，讓新人在這裡透過見證和實作，循序漸進地築夢踏實，每位夥伴也堅守這樣的信念，落實在地深耕服務，齊心齊力共同打造「最佳通訊處」榮耀光環。

在競爭多變的市場環境中，遠雄人壽不放棄任何一個前進的機會，是業界成功發展多元通路的領先標竿，包括業務員、經代保險、銀行保險、區金保險、網路投保等，並在業務推廣、行銷思維、策略布局及效率執行等面向佈局，透過競合關係，發揮經營最大實力。

遠雄人壽持續擴展自有業務部隊規模，專職人力連續十年成長，業務員第13個月定著率更多年蟬聯同業第一；扮演協助保險商品經營的角色，提供所有合作保經代、銀行、農會優質的市場行銷、創新的綜銷模式，多年的深耕經營與成效深受評審青睞，獲得「最佳通路策略獎」肯定。

遠雄人壽長期關注國人醫療照護需求，回歸保險本質，以保障型商品為銷售策略，提升國人保障額度，今年再以「保安心B型重大傷病一年定期健康保險附約」榮獲「最佳商品創意獎」優選肯定。

這張商品是第一張結合全民健保重大傷病，再加上兩項心血管特定重大疾病之健康保險，保障範圍較現行業界銷售的重大疾病（特定傷病）商品廣泛，且最高續保年齡至84歲，還可附加於遠雄人壽其他壽險、健康險及傷害險主約，保戶能自行決定是否續保或中途加保，並依其需求量身規劃最佳投保組合，具有完善的功能性，榮獲「最佳商品創意」奬，實至名歸。