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明台產險 獲保險信望愛兩大獎

2019-08-05 22:25經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

三井住友海上集團明台產險5日於保險信望愛獎獲得「最佳商品創意獎(產險組)-明台產物寵物綜合保險丙式」、「最佳通訊處獎(產險組)優選-斗六分公司」等獎項，由中華民國精算學會理事長林昭廷及現代保險教育事務基金會董事長林麗銖頒發以上殊榮，明台產險商品本部李志昌副總經理及徐國倉經理代表受獎。

明台產險整合母公司三井住友海上集團的國際資源，於2018年推出具有以下三大特色的寵物保險「寵物の好險」（明台產物寵物綜合保險丙式）:

一、日本同步最新保單設計，包含門診、住院及手術完整保障，手術理賠費用補償最高5萬元。

二、投保簡便，不限植入晶片，也可用血統證明、體檢報告、施打疫苗證明書等四項其中之一做為寵物的識別證明。

三、取消最低自負額規定，大小疾病或意外產生之醫療費用均可理賠，並可依方案不同選擇50%或70%的補償比率。隨後也在2019年再推出進化版「寵物の好險2」，除維持國內首創的門診、住院、手術三大醫療保障外，更標榜寵物8歲以前投保並勾選自動續約可續保至終身、寵物侵權責任無自負額等最新設計。

截至2019年6月底為止，投保「寵物の好險」系列的保單中已有近一成的保單申請理賠，其中有約74％申請門診費用補償、18％申請手術費用補償、7％申請住院費用補償。

歸納較常申請之出險原因為：氣喘、腸胃炎、跌倒骨折或脫臼、吸入性肺炎或皮膚炎等疾病或意外。

最高紀錄曾因寵物罹患短吻犬呼吸道症候群，門診、手術加住院費用高達近9萬元，而飼主也依保單約定獲得了70％的費用補償。

這張保單確實減輕飼主負擔、提供毛小孩及喵星人完整的照護，使得「寵物の好險」（明台產物寵物綜合保險丙式）在2019年第21屆保險信望愛獎中獲得評審肯定，榮獲產險組「最佳商品創意獎」。

為提供保戶更快速、便利的理賠流程，明台產險自即日起於LINE官方帳號開放全新功能「寵物險線上事故通知」服務。

保戶只需填寫線上表單並將各項單據拍照上傳，明台產險理賠同仁會協助保戶檢核理賠申請資料的正確性與完整性，避免保戶因不確認是否符合理賠資格或不清楚該準備哪些單據或一再補件浪費時間與郵資。

另外，雲林地區的農民多是六、七十歲以上的傳統農民，不了解保險的重要性，因此推廣農業保險的初期相當困難。明台產險斗六分公司同仁皆是在地出身，深深了解農民的辛苦，不捨農民們因意外災害讓所有的心血付諸流水，積極推廣農業保險成為斗六分公司責無旁貸的使命。

用真心交陪，以誠懇與善意鍥而不捨的溝通，終於讓樸實的農民除卻心防，接受政府推廣農業保險政策的美意。

今年2月，明台產險首例農業保險之保險事故發生，斗六分公司立刻發動全員，主動協助保戶辦理快速理賠手續，在提出理賠申請書及取得相關證明書後，經理賠核算隔日迅速撥款，讓農民能順利度過難關，凸顯「保險」損害填補的意義。

「在地深耕、努力不懈推廣農業保險」，成為明台產險「斗六分公司」於2019年第21屆保險信望愛獎中獲選產險組「最佳通訊處獎-優選」最主要的原因。

明台「寵物の好險」在2019年第21屆保險信望愛獎中榮獲產險組「最佳商品創意獎」...
明台「寵物の好險」在2019年第21屆保險信望愛獎中榮獲產險組「最佳商品創意獎」，明台產險商品本部副總經理李志昌代表受獎。明台產險/提供
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