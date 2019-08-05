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富士達保經獲信望愛四大獎項肯定

2019-08-05 22:12經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

由現代保險教育事務基金會舉辦的「保險信望愛獎」今(5)日舉行第21屆頒獎典禮，富士達保險經紀人連續七年勇奪公司類大獎「最佳保險專業獎」，同時也獲得公司類「最佳社會責任獎」、台北一區部榮獲「最佳通訊處獎」特優獎、蘭陽二區部業務副總林漢文則奪下「最佳社會貢獻獎」，多年耕耘的成果再度獲得保險業界及專家的一致肯定。

過去一年中，富士達保經投注大量資源在經營品牌形象、強化教育訓練、優化獎勵制度及架設數位系統。其中，今年六月甫推出全新品牌識別，就以「溫暖」及「活力」的形象，大打品牌知名度。而領先業界的「FORESTAR優化4.0」獎勵方案，及8月1日全新優化上線的行動數位系統「富士達AI機器人」更大幅提升品牌競爭力，進而吸引許多優秀的業界菁英及社會新鮮人加入。

富士達保經董事長廖學茂表示，「非常感謝保險信望愛的評審委員多年來對富士達的肯定，讓我們今年奪下四項大獎。業務同仁的專業素養及服務品質一直都我們最重視且引以為傲的，無論環境怎麼變遷，消費習慣如何改變，甚至是保險商品推陳出新，我們作為多元的商品平台，都將堅持專業，提供客戶最優質的保險規畫服務」。

富士達保經成立至今，全台共有22個區部，提供各地區最在地的服務。其中，台北一區部在多年的耕耘之下，團隊組織不斷壯大，業績更是名列前茅，是公司競賽的常勝軍，今年在競爭激烈的通訊處組中，成功奪下「最佳通訊處獎」特優獎，並由區部執行長廖英翔代表領獎。

富士達保經在社會公益上也不遺餘力，今年獲得公司類「最佳社會責任獎」以及由蘭陽二區部林漢文業務副總榮獲的「最佳社會貢獻獎」雙重肯定，十足展現富士達保經回饋社會的決心與成果。

富士達保經今年即將邁入第13周年，秉持「專業、誠信、負責任」的理念，提供客戶最專業、優質的保險規劃服務。而在人才培育上，富士達保經也透過「CEO新秀專案」及「ODP轉敘專案」豐富的教育訓練及獎勵津貼，招募更多優秀人才。同時也將投注更多資源在社會公益，實現企業社會責任。

富士達保經榮獲保險信望愛四大獎項肯定。富士達保經/提供
富士達保經榮獲保險信望愛四大獎項肯定。富士達保經/提供
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