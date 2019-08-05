中華信評：純網銀可能為台灣銀行業帶來實質創新

2019-08-05 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



隨著純網銀名單公布，台灣原本就已經相當擁擠的銀行業競爭可能會更加激烈。記者侯永全／攝影 分享 facebook 中華信評今天發布「虛擬並充滿活力—純網銀志在改變台灣銀行業」報告指出，隨著純網銀名單公布，台灣原本就已經相當擁擠的銀行業競爭可能會更加激烈，但高創立成本與有限的規模經濟，至少會在這些純網銀的初期發展階段對其獲利能力形成限制。

台灣的金融主管機關已經核發營業執照給三家申請設立純網銀的業者，這也為既有的傳統實體銀行開啟了更為激烈的競爭大門。

純網銀出現後，中華信評分析師藍于涵表示，既有業者將必須持續強化本身的實力，否則便有可能逐漸跟不上新的產業動態發展。在新科技的帶動之下，民眾與銀行間的往來行為與用戶期望正在經歷轉變。新進入的純網銀若能運用其廣大的客戶連接網，可能改變消費者的銀行體驗。

中華信評指出，金融科技毋庸置疑能帶給消費者潛在的益處，但各銀行必須先克服諸多挑戰以掌握新科技帶來的新契機。數位轉型與金融科技投資對傳統銀行業者而言勢在必行，但部分小型業者面對的難題，恐怕會是如何以更具成本效益的方式維持其在科技方面的競爭力。

藍于涵表示，新科技的實現對國內銀行產業造成的破壞，不只是客戶關係模式的改變，還將包括風險管理。長期而言，預期這些新科技的發展與新競爭對手的加入將會改變客戶使用金融服務的方式，最終可能會進一步影響傳統銀行業者的策略發展方向，對銀行業長期競爭力具有正向影響。

藍于涵指出，純網銀的競爭優勢在於能利用本身已在社群網絡應用與行動通訊平台等非金融產業中建立起的龐大生態系統，為銀行業務帶來綜效，純網銀還具有擁有成本低效率高，較傳統實體銀行具靈活等優勢，可開發具利基性、較缺乏金融服務的客群。

不過，純網銀的經營將會是具挑戰性的，至少就初期發展階段而言，創設時較高的投入成本與有限的規模經濟，可能會使純網銀短期內獲利受到限制。