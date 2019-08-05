保險信望愛國泰金大贏家 董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎

2019-08-05 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國泰金控董事長蔡宏圖（左）8月5日在第21屆保險信望愛頒獎典禮獲頒「特殊貢獻獎」，由金管會主委顧立雄（右）頒獎。圖/主辦單位提供。 分享 facebook 有保險奧斯卡美譽的「保險信望愛獎」，8月5日於國父紀念館舉辦第21屆頒獎典禮，國泰金控董事長蔡宏圖獲頒「特殊貢獻獎」，子公司國泰人壽與國泰產險共計榮獲11項大獎，以及九項優選，合計20項獎項，現場還獲得閃耀之星-產、壽險「最佳人氣保險公司」，累計獎項達22項，表現亮眼。

由財團法人現代保險教育事務基金會舉辦的保險信望愛獎，今年特別頒發「 特殊貢獻獎」予國泰金控董事長蔡宏圖，表揚蔡宏圖對金融保險業的卓越貢獻。

評議委員會推崇蔡宏圖前瞻性思維及對業界、社會的承諾與影響力，領導的國泰金控涵蓋壽險、產險、銀行、證券、投信、創投等完整金融版圖，服務1300萬客戶，並長期投入公益活動，提升保險業形象。

蔡宏圖獲獎致詞表示，這個獎是對他自己及所有國泰人是個肯定，意義非常重大。雖然他已離開國泰人壽董事長職務兩年多，但從1980年學成歸國進入國壽，從事人壽保險近40年，看到了保險業的發展有很大的成長與改變。這40年來，他最喜歡和保險行銷人員聊天，聽聽他們的績優分享，而且每次都是從頭聽到尾。

蔡宏圖說，儘管每位保險績優人員的成功模式都不一樣，但有三個共同點 ，首先是「有心要做好」，成功的行銷人員都有一個先決條件，就是有心要做好，要帶著心、有心去成功，這樣的起心動念很重要，不要淪為「只出一張嘴」。