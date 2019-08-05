匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



美國再度對中國3,000億美元產品揮舞關稅大刀，加上人民幣匯率貶破7.0，兩大關鍵主因，讓原本在台滯留的熱錢，這兩天頭也不回的撤離。路透 分享 facebook 美國再度對中國3,000億美元產品揮舞關稅大刀，加上人民幣匯率貶破7.0，兩大關鍵主因，讓原本在台滯留的熱錢，這兩天頭也不回的撤離，且動作一天還比一天更激烈。根據統計，兩大外匯經紀公司今（5）日成交量高達32.425億美元，創下史上第七大，外匯市場買賣交易的熱烈程度，更是逾十年來首見。

美中貿易戰持續開打嚇跑熱錢，台北股匯市今（5）日開低走低。因外資大賣155億元後匯出，台股收盤重挫逾百點，新台幣匯率也不支倒地，終場重貶2.52角，收31.628元，為逾兩年半最低，台北外匯經紀公司爆出21.64億美元巨量。

稍晚出爐的元太外匯，竟然也爆出10.785億美元的大量，兩者合計突破30億美元，過去非常罕見。

外界質疑，外資今日不過賣超155億元，為何熱錢會大舉逃離、導致匯市創下驚人天量？

匯銀主管解釋，外匯市場的資金，其實不只源自股市，外資先前在台灣領到大量的股息，這些資金僅少部分匯出，多數還留在台灣，而這些錢，這兩天都大舉出走。

匯銀主管說，外資在台通常都停泊了不少資金，除了股市，還投資債市或短天期的固定收益商品，或以新台幣存款形式持有，這些錢眼見苗頭不對，也會在短時間內大舉撤離。

匯銀主管說，這兩天匯市爆出巨量，除了美中貿易戰再度升溫外，人民幣匯率貶破「7」字頭，也是關鍵主因。

人民幣重貶讓市場信心潰散，進而帶動新台幣等亞洲貨幣齊貶，銀行也紛紛作多美元部位，也見新台幣重貶，出口商也積極加入拋匯行列，為避免市場失序，中央銀行盤中也隨時進場調節，市場你丟我撿、多空力道匯聚，讓成交量愈墊愈高。

在熱錢大舉撤出下，新台幣匯率終場大貶2.52角，新台幣匯率直接貶破31.6元，向32元整數關卡邁進。