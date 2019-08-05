顧立雄鼓勵保險業科技創新 將公布「試辦」辦法

2019-08-05 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



圖為金管會主委顧立雄。 報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 金管會主委顧立雄鼓勵保險業創新業務走「試辦」，5日將公布保險業創新試辦辦法，比照銀行業者作法。

顧立雄表示，無論是壽險業或是產險業者，近來都要留意網路科技興起所帶來的不同，希望保費增加收入的同時，業者能多投入關注在金融科技創新這一塊，商品上試辦或進沙盒比較難，但辦法公布後，希望從「服務」上希望多來做一些試辦。

顧立雄說，主管機關看到金融創新的同時，也希望保險業穩健發展，希望保險業在保費收入增加下，多關注金融科技創新，有些科技上的限制，儘量發揮創意，今明二天內將公保險業的試辦規定。他說，商品上創新試辦較難，但希望在服務上希望看到多一些的創新作法，也來做一些試辦。需要突破法令框架的進監理沙盒，不涉法規命令的進試辦。像身份驗證、告知義務、複雜商品如何減低道德風險，如何靠科技輔助等等都是可行的項目。

保險業申請創新試辦跟沙盒到底有什麼不同？依金管會之前對銀行的規定有四不同，包括第一，金融業才能申請試辦，沙盒則是金融業跟非金融業都可申請。第二，涉及法律、法規命令禁止事項，只能進沙盒，若不觸及法律、法規命令禁止項目，則可申請試辦。

三是試辦的作業流程較短，不用輔導，金管會准予試辦就可辦了；沙盒則要久一點，申請時，會先諮詢、輔導，受理後，還要由學者專家等組成的審查會議審查。四是試辦期間六個月為原則；沙盒實驗期間以一年為限，必要時可申請延長，最長三年。當時就說除了銀行業外，保險業可以准用。而近日內就將公布

顧立雄在一場頒獎典禮說，為提升消費者透過網路投保的便利性，已逐步放寬網路投保商品險種與投保金額，並責成保險相關公會研議將生物辨識技術導入身分驗證機制，希望利用金融科技建置具安全性、可靠性及便利性的金融環境，打造數位化保險市場。

顧立雄也說，保險市場的健全穩健發展，需要監理機關及保險業者密切的配合，金管會將在穩健基礎下鬆綁法規，持續推動公平、效率和創新的金融發展。